Россия вернула первое место в командном зачете Олимпиады в Сочи

01 февраля 2018, 13:55

Спортивный арбитражный суд сегодня отменил пожизненную дисквалификацию 28 российским спортсменам. Сборной России были возвращены девять наград Олимпиады в Сочи.

Как писал "Кавказский узел", сборная России заняла первое место в медальном зачете Игр-2014, завоевав 33 медали, однако в ноябре 2017 года опустилась на шестое место после того, как Международный олимпийский комитет аннулировал результаты выступлений 13 российских участников Олимпиады. После этого были аннулированы результаты и других спортсменов. В частности, 18 декабря был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах российский бобслеист из Сочи Алексей Воевода.

CAS аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменов

Сегодня Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК), пожизненно отстранившего их от участия в Олимпиадах и аннулировавшего их результаты на Играх в Сочи, сообщается в пресс-релизе организации.

Таким образом, атлетам, на которых наложил санкции Международный олимпийский комитет (МОК), разрешено принимать участие в Олимпийских играх.

В числе тех, кого CAS оправдал, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, конькобежцы Иван Скобрев, Артем Кузнецов, саночники Татьяна Иванова, Альберт Демченко.

Также оправданы бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина, Александр Третьяков, главный тренер российских скелетонистов Сергей Чудинов, скелетонисты Ольга Потылицына, Елена Никитина, Мария Орлова, хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева.

В отношении 11 спортсменов суд вынес решения о замене пожизненного запрета на пропуск одной Олимпиады. В числе тех, кого коснулось это решение, глава Федерации бобслея и скелетона Александр Зубков, бобслеисты Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанок, передает "Интерфакс".

Россия вернется на первое место в медальном зачете Игр в Сочи

По итогам решения CAS будут восстановлены девять медалей Олимпиады-2014 в Сочи: две золотые, шесть серебряных и одна бронзовая.

Золотые медали вернут Александру Легкову (лыжи, гонка на 50 км) и Александру Третьякову (скелетон). Серебряные получат Ольга Фаткулина (конькобежный спорт, 500 м), Максим Вылегжанин (лыжи, гонка на 50 км), Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Легков и Вылегжанин (лыжи, эстафета 4×10 км) и Вылегжанин/Никита Крюков(лыжи, командный спринт), Альберт Демченко (сани) и сборная России по санному спорту в составе Демченко, Татьяны Ивановой, Александра Денисьева/Владислава Антонова в эстафете. Бронзовую вернут Елене Никитиной (скелетон).

Таким образом, в активе сборной России станет 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых медалей. У команды Норвегии, которая опустится на второе место в медальном зачете, также 11 золотых наград, но пять серебряных, передает "Р-Спорт".

Решение о том, кто из оправданных спортсменов поедет в Корею, пока не принято

Сегодняшнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не означает, что 28 оправданных российских спортсменов получают автоматический допуск на Олимпиаду-2018. Об этом говорится в заявлении МОК, которое опубликовал в своем Twitter журналист Дэн Роан, передает ТАСС.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане из-за допинга в Сочи. Те российские спортсмены, которых допустят до участия в Играх, будут выступать под нейтральным флагом с олимпийскими кольцами, решил МОК.

Несмотря на положительное решение по апелляциям 28 российских спортсменов, решение по их участию в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане будет принимать комиссия Международного олимпийского комитета (МОК). При выдаче разрешений МОК намерен руководствоваться 17 критериями. В частности, станут учитываться доклады комиссии Дениса Освальда, "список Дюшес" Ричарда Макларена и данные Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, передает РБК.

Решение CAS подтверждает эффективность и оправданность действий России по их защите, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Поступившая информация о решении Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов подтверждает, что энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке, и в иных категориях оправданы и могут быть эффективными и должны продолжаться", - сказал Дмитрий Песков, слова которого приводит "Интерфакс".