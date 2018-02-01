Ильхам Алиев назван кандидатом на пост президента Азербайджана

01 февраля 2018, 12:10

Кандидатом от правящей партии на президентских выборах будет нынешний глава государства Ильхам Алиев, сообщил сегодня представитель "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Как сообщал "Кавказский узел", о своем участии в выборах президента Азербайджана осенью 2018 года ранее объявили бывший председатель партии "Мусават", глава Центра национальной стратегической мысли Иса Гамбар, лидер Партии граждан и развития Али Алиев и лидер партии "классического" Народного фронта Азербайджана Мирмахмуд Миралиоглу.

В соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана голосование на выборах президента страны должно состояться в третью среду октября, в этом году – 17 октября. Согласно поправкам, внесенным в Конституцию Азербайджана на референдуме 26 сентября 2016 года, на предстоящих выборах глава государства будет избран на семилетний срок.

О том, что кандидатом от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на выборах будет Ильхам Алиев, Али Ахмедов заявил на встрече с молодежными активистами партии.

Подчеркнув, что 2018 год – "год президентских выборов", Ахмедов сказал: "Уверен, что молодежь ПЕА внесет свой вклад для успешного проведения выборов для кандидата партии "Ени Азербайджан" господина Ильхама Алиева и достижения его победы".

Он выразил надежду, что молодые члены партии примут активное участие в выборах. "Убежден, что молодежь не пожалеет усилий для проведения выборов на высоком уровне", - заявил Ахмедов.

По мнению Ахмедова, высокий авторитет Ильхама Алиева в обществе является залогом его победы. "Однако молодежь должна проявить самоотверженность для проведения выборов на высоком уровне", - заявил Ахмедов, слова которого приводятся на сайте правящей партии.

56-летний Ильхам Алиев уже избирался президентом Азербайджана в 2003, 2008 и 2013 годах, говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" "Кавказского узла" биографии Ильхама Алиева.

Официальное выдвижение кандидатов в президенты начнется после начала избирательной кампании - за 60 дней до дня голосования, ранее сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ЦИК Азербайджана.