01 февраля 2018, 12:10
Ильхам Алиев назван кандидатом на пост президента Азербайджана
Кандидатом от правящей партии на президентских выборах будет нынешний глава государства Ильхам Алиев, сообщил сегодня представитель "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.
Как сообщал "Кавказский узел", о своем участии в выборах президента Азербайджана осенью 2018 года ранее объявили бывший председатель партии "Мусават", глава Центра национальной стратегической мысли Иса Гамбар, лидер Партии граждан и развития Али Алиев и лидер партии "классического" Народного фронта Азербайджана Мирмахмуд Миралиоглу.
В соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана голосование на выборах президента страны должно состояться в третью среду октября, в этом году – 17 октября. Согласно поправкам, внесенным в Конституцию Азербайджана на референдуме 26 сентября 2016 года, на предстоящих выборах глава государства будет избран на семилетний срок.
О том, что кандидатом от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на выборах будет Ильхам Алиев, Али Ахмедов заявил на встрече с молодежными активистами партии.
Подчеркнув, что 2018 год – "год президентских выборов", Ахмедов сказал: "Уверен, что молодежь ПЕА внесет свой вклад для успешного проведения выборов для кандидата партии "Ени Азербайджан" господина Ильхама Алиева и достижения его победы".
Он выразил надежду, что молодые члены партии примут активное участие в выборах. "Убежден, что молодежь не пожалеет усилий для проведения выборов на высоком уровне", - заявил Ахмедов.
По мнению Ахмедова, высокий авторитет Ильхама Алиева в обществе является залогом его победы. "Однако молодежь должна проявить самоотверженность для проведения выборов на высоком уровне", - заявил Ахмедов, слова которого приводятся на сайте правящей партии.
56-летний Ильхам Алиев уже избирался президентом Азербайджана в 2003, 2008 и 2013 годах, говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" "Кавказского узла" биографии Ильхама Алиева.
Официальное выдвижение кандидатов в президенты начнется после начала избирательной кампании - за 60 дней до дня голосования, ранее сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ЦИК Азербайджана.
Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"