Заграничный паспорт Фото Спутник / Мурад Orujov https://sputnik.az/politics/20170521/410370667/avropaya-vizasiz-gedis-gelis.html

01 февраля 2018, 05:58

Азербайджан упрощает порядок получения виз для жителей 13 стран

Граждане 13 государств смогут получать въездные визы в Азербайджан в аэропортах страны посредством электронной системы ASAN Viza.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 31 января указ о совершенствовании процедуры выдачи виз иностранцам и лицам без гражданства в международных аэропортах страны. Новые правила вступят в силу с 15 мая 2018 года.

В документе указывается, что новые правила распространяются на граждан тех стран, которые ранее могли получить визу в консульских отделах МИД Азербайджана в аэропортах.

Согласно международным соглашениям Азербайджана, визы по прибытии в страну по упрощенной схеме могут получать граждане Бахрейна, Израиля, Малайзии, Омана, Японии, Китая, Катара, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапура, Турции, Кувейта, ОАЭ, а также лица без гражданства, проживающие в этих странах. Ранее они обращались в консульские отделы в аэропортах, заполняли бланки и на месте получали визу, теперь все будет делаться в электронной форме, вплоть до оплаты пошлины, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МИД Азербайджана.

Граждане этих стран смогут получать визы в электронном порядке посредством системы ASAN Viza, не вступая в контакт с сотрудниками консульской службы МИД.

Указом президента МИД поручено поэтапно сдать служебные пункты в международных аэропортах Госагентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана, оказывающим услуги ASAN. Госагентство обеспечит выдачу виз в международных аэропортах Азербайджана посредством системы ASAN Viza, а также оплату визы посредством системы ASAN Pay.

Отметим, что граждане более чем 100 стран, в том числе США и стран Евросоюза, с 10 января 2017 года могут оформить визу по упрощенной форме посредством электронной системы ASAN Viza в течение трех дней. Такая виза, стоимость которой составляет 20 долларов (около 34 манатов), позволяет находиться на территории Азербайджана в течение 30 дней.

Для граждан Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины и Таджикистана действует безвизовый режим.

Президентский указ подписан спустя пять дней после спецоперации в аэропорту, когда были задержаны сотрудник консульского отдела МИД и двое пограничников, отметил член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

«Система ASAN, по которой граждане получают до сотни государственных услуг, устранила коррупцию на низовом уровне. Это очень удобно, можно в один приход воспользоваться несколькими услугами - получить паспорт, документы на права собственности, заключить нотариальные сделки, документы связанные с ЗАГС и так далее», - сказал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Сербия ввела безвизовый режим для граждан Грузии", "Жители Аджарии возмущены изменениями правил пребывания в Турции", "Безвизовым режимом с ЕС воспользовались более 20 тысяч граждан Грузии".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 февраля 2018, 14:37

01 февраля 2018, 13:58

01 февраля 2018, 13:55

01 февраля 2018, 13:30

01 февраля 2018, 13:23

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты