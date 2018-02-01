Азербайджан упрощает порядок получения виз для жителей 13 стран

01 февраля 2018, 05:58

Граждане 13 государств смогут получать въездные визы в Азербайджан в аэропортах страны посредством электронной системы ASAN Viza.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 31 января указ о совершенствовании процедуры выдачи виз иностранцам и лицам без гражданства в международных аэропортах страны. Новые правила вступят в силу с 15 мая 2018 года.

В документе указывается, что новые правила распространяются на граждан тех стран, которые ранее могли получить визу в консульских отделах МИД Азербайджана в аэропортах.

Согласно международным соглашениям Азербайджана, визы по прибытии в страну по упрощенной схеме могут получать граждане Бахрейна, Израиля, Малайзии, Омана, Японии, Китая, Катара, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапура, Турции, Кувейта, ОАЭ, а также лица без гражданства, проживающие в этих странах. Ранее они обращались в консульские отделы в аэропортах, заполняли бланки и на месте получали визу, теперь все будет делаться в электронной форме, вплоть до оплаты пошлины, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МИД Азербайджана.

Граждане этих стран смогут получать визы в электронном порядке посредством системы ASAN Viza, не вступая в контакт с сотрудниками консульской службы МИД.

Указом президента МИД поручено поэтапно сдать служебные пункты в международных аэропортах Госагентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана, оказывающим услуги ASAN. Госагентство обеспечит выдачу виз в международных аэропортах Азербайджана посредством системы ASAN Viza, а также оплату визы посредством системы ASAN Pay.

Отметим, что граждане более чем 100 стран, в том числе США и стран Евросоюза, с 10 января 2017 года могут оформить визу по упрощенной форме посредством электронной системы ASAN Viza в течение трех дней. Такая виза, стоимость которой составляет 20 долларов (около 34 манатов), позволяет находиться на территории Азербайджана в течение 30 дней.

Для граждан Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины и Таджикистана действует безвизовый режим.

Президентский указ подписан спустя пять дней после спецоперации в аэропорту, когда были задержаны сотрудник консульского отдела МИД и двое пограничников, отметил член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

«Система ASAN, по которой граждане получают до сотни государственных услуг, устранила коррупцию на низовом уровне. Это очень удобно, можно в один приход воспользоваться несколькими услугами - получить паспорт, документы на права собственности, заключить нотариальные сделки, документы связанные с ЗАГС и так далее», - сказал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".