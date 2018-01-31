ЕСПЧ коммуницировал жалобу Дарьи Полюдовой

31 января 2018, 22:03

Европейский суд по правам человека объединил две жалобы Дарьи Полюдовой в одно производство и направил правительству России вопросы по делу кубанской активистки.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2015 года суд признал Дарью Полюдову виновной в публичных призывах к сепаратизму и экстремизму и приговорил ее к двум годам колонии-поселения. 20 октября 2017 года Дарья Полюдова вышла на свободу из колонии-поселения Новороссийска. После освобождения Полюдова рассказала "Кавказскому узлу" о голодовках, которые объявляла в колонии, борясь за свои права.

В августе 2014 года Полюдова была в числе организаторов несостоявшейся акции, которая была направлена против политики России в отношении Украины. Защита Полюдовой заявляла о намерении подать жалобу на приговор в Европейский суд по правам человека, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" биографии Дарьи Полюдовой.

ЕСПЧ коммуницировал жалобу на приговор по делу краснодарской активистки Дарьи Полюдовой, об этом сообщает сегодня со ссылкой на адвоката правозащитной группы "Агора" Александра Попкова издание РБК.



Суд объединил две жалобы Полюдовой — на арест и на несправедливый приговор. Активистка считает, что российские власти нарушили статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статью 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции.



ЕСПЧ потребовал Россию ответить, было ли оправданным содержание Полюдовой под арестом и не являлось ли это нарушением ее права на свободу и личную неприкосновенность. Суд также спросил у российских властей, не стал ли приговор нарушением ее свободы выражения мнения, сообщается на сайте ЕСПЧ.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи представлена в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".