Задержан гендиректор теплосетей в Невинномысске

31 января 2018, 20:38

Руководитель невинномысского АО "Теплосеть" требовал 500 тысяч рублей от местной жительницы, сделавшей незаконную врезку в трубопровод, сообщило следствие.

По данным правоохранителей, незаконную врезку сделала владелица расположенных в Невинномысске нежилых помещений. Узнав об этом, гендиректор теплосетей попросил начальника юридического отдела организации предупредить собственника, что случае судебного иска ей грозит взыскание трех миллионов рублей. Через третье лицо женщине было предложено заплатить за отказ от судебного разбирательства полмиллиона рублей, говорится в сообщении.

После передачи денег гендиректор АО "Теплосеть", начальник юридического отдела и их знакомый были задержаны, утверждает следствие. Двое из них заподозрены по ч.3 ст.30, ч.5 ст.290 УК России (покушение на получение взятки), а их знакомый по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291.1 УК России (покушение на посредничество во взяточничестве).

Мера пресечения задержанным пока не избрана, говорится в сегодняшнем сообщении Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Комментариев подозреваемых или их представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2017 года Совет депутатов города Туапсе принял досрочную отставку мэра Александра Чехова, задержанного по делу о получении взятки.