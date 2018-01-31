Побережье Чёрного моря, мыс Утриш, Анапа. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

31 января 2018, 10:39

Землетрясение произошло в районе Анапы

Подземный толчок магнитудой 4,2 зарегистрирован сегодня утром в Черном море в окрестностях кубанского города Анапы. Информации о пострадавших не поступало.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 07.28 мск сегодня в 159 километрах западнее Краснодара.

Эпицентр толчка находился на глубине 60 километров в точке с координатами 44.84 градуса северной широты и 36.98 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная географическая точка находится в акватории Черного моря, ближайший к ней населенный пункт – город Анапа - расположен в 28 километрах.

Информации о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало. Жители города толчки ощущали, но жалоб от населения не поступало, объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме, передает со ссылкой на информацию пресс-службы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю агентство "Интерфакс-Юг".

Как писал "Кавказский узел", 28 и 26 января подземные толчки магнитудой 3,5 и 4,0 были зарегистрированы в Черном море в окрестностях сел Ольгинка и  Лермонтово Туапсинского района Кубани. Вечером 20 января в районе Анапы также было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,0. Подземный толчок был достаточно ощутимым, заявили “Кавказскому узлу” местные жители.

Примечание:

"Второе за сутки землетрясение зафиксировано в Кабардино-Балкарии", "Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Чечне", "Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Дагестане".

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