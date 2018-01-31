Жительница Кабардино-Балкарии осуждена за экстремистские призывы в соцсети

31 января 2018, 10:40

Суд в Нальчике приговорил к условному сроку студентку, признав ее виновной в возбуждении ненависти к тем, кто не исповедует ислам, и распространении экстремистских видео, сообщила сегодня ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября 2017 года стало известно о начале следствия по делу жительницы Кабардино-Балкарии, 1997 года рождения, заподозренной в публикации в соцсети призывов к религиозному экстремизму (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Нальчикский горсуд признал девушку виновной и приговорил ее к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно, сообщила сегодня пресс-служба УФСБ по Кабардино-Балкарии.

"Установлено, что студентка 1997 год рождения неоднократно под псевдонимом размещала во "ВКонтакте" призывы к вражде и ненависти к не исповедующим ислам, высказывания, пропагандирующие неполноценность неверующих, а также видеоролики, включенные в федеральный список экстремистских материалов", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

Отметим, что ч. 1 ст. 282 УК РФ предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.