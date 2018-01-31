Занятия в классе. Фото Официальный сайт МКОУ"СОШ №18"г.о.Нальчик, КБР https://mou18.ucoz.ru/

31 января 2018, 08:07

Прокуратура потребовала исправить расписания уроков в школах Нальчика

Более чем в 30 нальчикских школах расписания уроков не соответствуют требованиям законодательства, объявило надзорное ведомство.

Прокуратура Нальчика провела проверку в 43 школах города и выяснила, что во многих из них режим образовательного процесса не соответствует п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», который обязывает педагогов при составлении расписания уроков чередовать различные по сложности предметы, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

В расписании начальной школы математика, русский и иностранный языки, природоведение, информатика должны чередоваться с уроками музыки, изобразительного искусства, труда и физкультуры, а для классов общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля должны чередоваться с гуманитарными предметами, напомнило надзорное ведомство.

"По результатам проверки в адрес более 30 образовательных учреждений прокуратура Нальчика внесла представления об устранении выявленных нарушений законодательства. Виновные лица в каждом учреждении привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении, размещенном 30 января на сайте республиканской прокуратуры.

"Кавказский узел" писал также, что учителя в Кабардино-Балкарии недовольны системой оплаты труда. Руководители бюджетных учреждений склонны назначать премии и надбавки себе, а не работникам, рассказал член Общественной палаты Мурат Хоконов.

Примечание:

"Ученые потребовали сохранить изучение национальных языков в школах Кабардино-Балкарии", "Власти Кабардино-Балкарии выделили миллиард на повышение зарплат бюджетников", "Суд в Кабардино-Балкарии признал незаконными выплаты врачам из фонда ОМС".

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