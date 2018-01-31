Прокуратура потребовала исправить расписания уроков в школах Нальчика

31 января 2018, 08:07

Более чем в 30 нальчикских школах расписания уроков не соответствуют требованиям законодательства, объявило надзорное ведомство.

Прокуратура Нальчика провела проверку в 43 школах города и выяснила, что во многих из них режим образовательного процесса не соответствует п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», который обязывает педагогов при составлении расписания уроков чередовать различные по сложности предметы, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

В расписании начальной школы математика, русский и иностранный языки, природоведение, информатика должны чередоваться с уроками музыки, изобразительного искусства, труда и физкультуры, а для классов общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля должны чередоваться с гуманитарными предметами, напомнило надзорное ведомство.

"По результатам проверки в адрес более 30 образовательных учреждений прокуратура Нальчика внесла представления об устранении выявленных нарушений законодательства. Виновные лица в каждом учреждении привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении, размещенном 30 января на сайте республиканской прокуратуры.

"Кавказский узел" писал также, что учителя в Кабардино-Балкарии недовольны системой оплаты труда. Руководители бюджетных учреждений склонны назначать премии и надбавки себе, а не работникам, рассказал член Общественной палаты Мурат Хоконов.