Евросуд признал нарушения при этапировании в колонию Тимирлана Цацаева

31 января 2018, 03:04

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу уроженца Чечни Тимирлана Цацаева, заявившего о ненадлежащих условиях содержания при этапировании к месту отбывания наказания.

Как сообщал "Кавказский узел", два уроженца Чечни, 21-летний Тимирлан Цацаев и 22-летний Аслан Каутаров были задержаны 12 ноября 2014 года. Они подозревались в разбойном нападении на сотрудника московской полиции. Им инкриминировалось преступление по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с. применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и ч.2 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). Уроженцы Чечни вину не признали. Суд приговорил их к 5 годам и одному месяцу лишения свободы каждого.

«Защита считает Цацаева и Каутарова невиновными… у Аслана Каутарова и Тимирлана Цацаева были алиби», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Цацаева Рисалат Андисова, добавив, что ее подзащитный отбывает наказание в ИК-1 города Чебоксары.

Тимирлан Цацаев подал жалобу в ЕСПЧ в связи с ненадлежащими условиями содержания во время этапирования к месту отбывания наказания, рассказала адвокат, добавив, что решение она получила 30 января.

Согласно решения суда (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»), Тимирлан Цацаев жаловался на переполненность камеры, отсутствие душа, пассивное курение, грязь и плесень в камере, отсутствие питьевой воды.

"Суд усмотрел явные признаки нарушения ст. 3 Конвенции о правах человека (запрет пыток)", - отметила адвокат.