Два астраханских активиста обвинены в участии в несанкционированной акции

31 января 2018, 02:19

Протоколы об административном правонарушении составлены в отношении двух активистов штаба Алексея Навального в Астрахани за участие в акции, которую они проводили в поддержку задержанных ранее сторонников оппозиционного политика.

Как писал "Кавказский узел", 28 января в Астрахани прошел обыск в штабе Алексея Навального, по результатам которого два волонтера были задержаны и доставлены в Кировский РОВД города Астрахани. Астраханские активисты собрались у РОВД, где находились задержанные, спустя два часа волонтеры были отпущены. 29 января протокол об административном правонарушении был составлен в отношении активиста Зарифа Курочкина.

30 января сотрудники полиции доставили в отделы полиции и составили протоколы об административных правонарушениях в отношении двух участников "Забастовки избирателей", состоявшейся 28 января в Астрахани, передает корреспондент "Кавказского узла".

Один из активистов Александр Никитин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что его на улице остановили два сотрудника правоохранительных органов и сообщили, что с ним хочет поговорить их начальник.

"Я сказал, что не отказываюсь от беседы, но хотел бы, что бы меня вызвали повесткой. Они мне не представились, но многозначительно подчеркивали о будущих неприятностях, которые последуют после моего отказа проехать с ними. Я согласился. На общественном транспорте мы приехали в Кировский РОВД, где на меня составили протокол о доставке. Я отказался его подписывать, так как плохо вижу (Александр - инвалид 2 группы - прим. "Кавказского узла"), сотрудникам полиции не доверяю, поэтому ничего подписывать не буду. После этого меня увезли на Белинского, 31, в центр исполнения административного законодательства управление МВД по городу Астрахани. Там мы посмотрели видео, но меня на нем не нашли", - рассказал Александр Никитин.

По его словам, протокол был составлен несмотря на то, что он заявил о необходимости предоставить помощь кого-либо, кому доверяет из-за плохого зрения.

«Меня принудительно туда доставили, без меня, получается, составили протокол и просто дали подписать. Я на действия сотрудника подал жалобу в прокуратуру (имеется в распоряжении "Кавказского узла"), а также в УВД региона», - сообщил Никитин.

Согласно протокола об административном правонарушении, Никитину вменяют часть 5 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в акции поддержки задержанных волонтеров штаба Навального в Астрахани после обыска в офисе 28 января 2018 года.

«Все, что я смог написать в самом протоколе, что законов РФ я не нарушал, с протоколом не согласен», - сказал Никитин.

Еще один протокол об административном правонарушении получил Вячеслав Калмыков.

«Мне сообщили, что меня предупреждали о незаконности нахождения в данном месте, но я предупреждения сотрудника проигнорировал. Я не считаю себя виновным, я не участвовал в несанкционированном митинге, который фигурирует в речи полицейских. Да, мы были в данном месте, мы поддерживали ребят, которых, по нашему мнению, задержали незаконно. Их выпустили, и мы ушли», - рассказал Вячеслав Калмыков корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела, а также о предоставлении времени на заключение договора с адвокатом или правозащитником для защиты его прав и интересов до начала дачи объяснений по предъявляемому обвинению.

«Ходатайство у меня приняли, протокол составили, и сказали подъехать за ответом на мое ходатайство», - сообщил Вячеслав.

Поступают сообщения от других волонтеров о том, что им звонят сотрудники полиции и просят приехать в райотдел, либо приходят к ним домой, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель астраханского штаба Алексея Навального Александр Когут.

28 января в ряде городов России, в том числе и в Астрахани, прошли акции в поддержку общероссийской "Забастовки избирателей”. Участники этих акций призвали бойкотировать предстоящие президентские выборы. С новостями о протестах сторонников Навального в регионах юга России можно ознакомиться на странице "Кавказского узла" "Акции Навального"".

"Кавказский узел" проанализировал, чем привлекает активистов работа в штабах Алексея Навального на юге России, об этом рассказывается в материале "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В справке"Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле", изложены взгляды Навального на решение проблем, имеющих отношение к Кавказу.