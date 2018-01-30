30 января 2018, 23:36
Землетрясение произошло на западе Кабардино-Балкарии
Подземный толчок магнитудой 3,2 зафиксирован сегодня вечером в Эльбрусском районе. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 21:22 мск.
Эпицентр землетрясения располагался в 20 километрах от Тырныауза в точке с координатами 43.54 градуса северной широты и 42.79 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Согласно сервису "Яндекс.Карты", данная географическая точка расположена в горах на границе Зольского и Эльбрусского районов Кабардино-Балкарии.
Информации о сейсмособытии на сайте республиканского управления МЧС, по состоянию на 23:35 мск, не было.
"Кавказский узел" информировал, что 11 декабря 2017 года землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Терском районе Кабардино-Балкарии.