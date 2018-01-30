Землетрясение произошло на западе Кабардино-Балкарии

30 января 2018, 23:36

Подземный толчок магнитудой 3,2 зафиксирован сегодня вечером в Эльбрусском районе. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 21:22 мск.

Эпицентр землетрясения располагался в 20 километрах от Тырныауза в точке с координатами 43.54 градуса северной широты и 42.79 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", данная географическая точка расположена в горах на границе Зольского и Эльбрусского районов Кабардино-Балкарии.

Информации о сейсмособытии на сайте республиканского управления МЧС, по состоянию на 23:35 мск, не было.

"Кавказский узел" информировал, что 11 декабря 2017 года землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Терском районе Кабардино-Балкарии.