30 января 2018, 22:50

Следствие назвало инсульт причиной смерти Гора Аракеляна

Вскрытие показало, что Гор Аракелян, осужденный по делу о перестрелке в Ереване и помилованный президентом, умер от инсульта.

Как сообщал "Кавказский узел", тело зятя депутата от фракции "Процветающая Армения" Каро Карапетяна Гора Аракеляна было найдено в ереванской гостинице утром 27 января. Следствие сообщило, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Перестрелка у ярмарки сувениров "Вернисаж" произошла 17 мая 2014 года. Согласно вердикту суда, приговорившего Аракеляна к шести с половиной годам, он открыл огонь, поспорив о месте для парковки. Гор Аракелян был помилован президентом и 3 мая 2017 года освобожден.

После того, как тело 33-летнего Аракеляна было обнаружено в одном из номеров отеля "Набережный" в Разданском ущелье в Ереване, была проведено вскрытие. Установлено, что причиной смерти Аракеляна стал инсульт, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.

По ее словам, для выяснения всех обстоятельств смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Примечание:

"Прокуратура потребовала ужесточить приговор по делу о стрельбе в Ереване", "Житель Армении оштрафован по делу о стрельбе у дома Сурика Хачатряна", "Сын губернатора Сюникской области Армении задержан по делу о драке в Горисе".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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