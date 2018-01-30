Сельский глава в Волгоградской области заподозрен в оплате неотремонтированных дорог

30 января 2018, 20:31

Руководитель администрации сельского поселения в Октябрьском районе Волгоградской области распорядился оплатить подрядчику так и не начатый ремонт местных дорог.

По данным прокурорской проверки, строительная организация должна была отремонтировать грунтовые дороги на двух улицах в одном из хуторов.

Подрядчик получил от местных властей 100 тысяч рублей, говорится на сайте прокуратуры Волгоградской области.

По данным следствия, договор о ремонте дорог был заключен в конце ноября 2013 года. Глава администрации подписал акт о приемке работ уже через месяц, однако они не проведены до сих пор. Сама строительная фирма впоследствии обанкротилась.

Дело в отношении теперь уже бывшего главы сельского поселения возбуждено по ч.2 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и ч.1 ст.292 (служебный подлог) Уголовного кодекса России. Он полностью признал свою вину, утверждается на сайте областного управления СКР.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 ноября 2017 года глава сельского поселения в Среднеахтубинском районе был заподозрен в том, что принял невыполненные работы по водоснабжению села.