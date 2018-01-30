Сотрудник Росреестра в Ростовской области обвинен в помощи мошеннику

30 января 2018, 22:33

Чиновник кадастровой службы помог знакомому бизнесмену получить кредитов на более чем 10 миллионов рублей под залог одной и той же недвижимости, а затем продать ее, не расплатившись с банками, считают ростовские следователи.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля 2017 года сотрудник Росреестра был заподозрен в том, что помог совершить мошенничество гендиректору одной из коммерческих организаций.

По версии следствия, фигурирующий в деле индивидуальный предприниматель с 2012 по 2014 год неоднократно получал банковские кредиты, предоставляя в качестве залога одну и ту же недвижимость. Всего он получил более 10 миллионов рублей. Выписки для банков о том, что недвижимое имущество предпринимателя не находится под залогом, выдавал знакомый бизнесмена, замначальника районного отдела управления Федераль­ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рос­товской области, полагают следователи.

Получив несколько кредитов, предприниматель с помощью того же сотрудника Росреестра продал неоднократно заложенное имущество. В результате покупателю и банкам был причинен ущерб на более чем 22 миллиона рублей.

Сотруднику Росреестра предъявлено обвинение по ч.5 ст.33 ч.1 ст.176 (пособничество в незаконном получении кредита), ч.1 ст.285.3 (внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений), ч.2 ст.292 (служебный подлог) и ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса России (пособничество в мошенничестве). Предприниматель обвинен по ч.4 ст.159 (мошенничество) и в подстрекательстве к служебному подлогу, регистрации незаконной сделки и внесению в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.

Дело передано в суд, говорится сегодня на сайте Следственного управления СКР по Ростовской области.

Комментариев обвиняемых или их представителей относительно позиции следствия не поступало.