"Сочитеплоэнерго" предъявлены иски почти на 95 миллионов

30 января 2018, 18:47

Компания "Газпром межрегионгаз Краснодар" обратилась в суд с исками о взыскании 94,8 миллиона рублей с "Сочитеплоэнерго".

Согласно материалам Арбитражного суда Краснодарского края, иски на общую сумму 94,8 миллиона рублей были поданы сегодня, к производству они пока не приняты.

В сумму, которую требуют газовики, входит долг по поставкам газа и пеня, уточнил представитель суда. За какой срок взыскивается долг, он не уточнил, информирует "Интерфакс".

Комментариев от представителей МУП "Сочитеплоэнерго" относительно иска не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2017 года в суде Хостинского района началось рассмотрение первых трех исков ПАО "Кубаньэнерго" к семьям олимпийских переселенцев.