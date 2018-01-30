Керимов и полпреды Путина попали в "кремлевский список" США

30 января 2018, 13:11

Бывший глава Дагестана Магомедсалам Магомедов, сенатор Сулейман Керимов, полпреды президента в ЮФО и СКФО включены в список российских чиновников и предпринимателей, составленный Минфином США по требованию нового закона о противодействии противникам этой страны.

В опубликованный министерством финансов США "кремлевский список" вошли 114 чиновников и глав российских госкомпаний, в том числе все члены правительства России, а также 96 бизнесменов, имеющих состояние более миллиарда долларов.

В засекреченное приложение к списку могут быть включены лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц, пишет сегодня "Интерфакс".

"Кремлевский список" предусмотрен новым законом "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act), уточняет издание.

Обнародованный Минфином США "кремлевский список" сегодня опубликовало РБК. В списке, в частности, значатся замруководителя администрации президента, бывший президент Дагестана Магомедсалам Магомедов, полпред президента в СКФО Олег Белавенцев и полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, министр сельского хозяйства, бывший губернатор Кубани Александр Ткачев, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.

Издание подчеркнуло, что доклад составлен лишь по требованию нового закона и включение в него персон и организаций "никоим образом не должно трактоваться" как наложение на них санкций, намерение ввести санкции или установить ограничения на ведение дел с этими людьми или организациями.

"Кавказский узел" писал также, что в декабре 2017 года Минфин США внес в санкционный "список Магнитского" главу Чечни Рамзана Кадырова, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в республике.