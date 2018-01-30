Кавказоведы назвали нетрадиционным "перевоспитание" европейских чеченок

30 января 2018, 20:56

Возвращение молодых чеченок из Европы и принуждение к замужеству в Чечне связано не с традициями, а с консервативностью отдельных людей, считают ученый Ахмет Ярлыкапов и правозащитник Ахмед Гисаев. Чеченские власти одобряют инициативу родственников девушек, предположила Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", в последние годы правозащитники столкнулись с рядом случаев "перевоспитания" выросших в Европе чеченских девушек, которых родственники обманом вызывают или привозят на родину, где заставляют выйти замуж, рассказала 27 января глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Ярлыкапов: возвращение европейских чеченок не связано с обычаями

Согласно шариату и адату, девушка должна быть скромной и выйти замуж, однако адат вряд ли предусматривал вопросы "перевоспитания" женщин, сказал корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Потому что и проблемы такой ранее не было - чтобы чеченки оказывались вдали от родины, уезжали куда-то. Чеченское общество пришло в движение в связи с депортацией. Тогда семьи оказались вне родины. После возвращения в Чечню уезжали оттуда в основном на заработки мужчины. Поэтому случаи, когда сейчас возвращают девушек якобы на "перевоспитание", конечно, являются новшеством", - пояснил ученый.

С 23 февраля по 9 марта 1944 года с территории Чечено-Ингушской АССР почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. Причинами депортации были объявлены массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания, говорится в справке "Депортация чеченцев и ингушей", размещенной на "Кавказском узле".

"Вполне возможно, что [у родственников девушек] есть опасения, что девушки могут уйти из семьи, выйти замуж за нечеченца, а может и за немусульманина", - предположил Ахмет Ярлыкапов.

При этом, по его словам, возникает вопрос, почему нельзя "перевоспитывать" девушку там, где она живет. "Сами чеченцы во многом вынужденно, под давлением обстоятельств оказались в Европе, в совершенно другом, новом для себя мире. Влияние этого другого мира и вызывает подчас такую реакцию. Но какой бы ни была общественная обстановка и по адату, и по шариату, внушение, наставление лучше делать там, где живут девушка и её родственники. Все-таки девушки в большинстве своём не одни в незнакомом месте, а с родными и близкими", - сказал он.

Ученый не увидел влияния политиков из Чечни на действия родственников европейских чеченок. По его мнению, это частные инициативы жителей республики. "Попытка изолировать человека, который, возможно, поддается на влияние этого глобального мира, вряд ли сможет решить проблему. Всех вернуть в Чечню маловероятно. И в любом случае придется регулировать это в чеченской общине в Европе. Которая сама по себе очень значительная, сплоченная, хотя и довольно закрытая. Наверное, со временем ответы на эти вызовы в чеченской диаспоре найдутся", - поделился своим мнением Ахмет Ярлыкапов.

Гисаев: чеченцы занимаются в Европе и бизнесом, и политикой

Уроженец Чечни, работающий юристом в Норвегии, руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев не знает случаев принуждения к возвращению девушек для перевоспитания из Европы в Чечню.

"Возможно, есть частные случаи, которые, как я вижу, пытаются выдать за "традиции народа", что не соответствует действительности. По крайней мере, ничего массового я не наблюдал, проживая в Европе. Поэтому никаких ссылок на шариат и адаты в этих случаях быть не может априори", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чеченская диаспора, по его словам, одна из самых молодых, но вместе с тем ее представители освоились в европейских странах. "Чеченцы хорошо представлены не только в бизнесе, но и в политике и спорте в европейских странах, что подтверждают власти этих стран на встречах с политическими партиями европейских стран, где я бывал много раз", - пояснил Ахмед Гисаев.

По его предположению, предпринимаются попытки дискредитировать чеченцев, живущих в Европе. "Это, без сомнения, выгодно властям и спецслужбам России, по мнению которых, некоторые из чеченцев, проживающих в Европе, являются угрозой ситуации на Северном Кавказе. В принципе, я с этим мнением согласен: чеченцы, проживающие в свободных от пыток и убийств странах, в конечном итоге, без сомнения, окажутся той силой, которая изменит ситуацию... в Чечне, на Северном Кавказе", - подытожил Ахмед Гисаев.

Ганнушкина: возвращение девушек в Чечню – инициатива их родственников

Чеченцы, живущие в европейских странах, вряд ли желают вернуться в Россию, предполагает Светлана Ганнушкина. "Но их пугает то, что происходит своеобразная европеизация молодежи. Старшее поколение это не воспринимает. Это понятная любовь к Чечне, её традициям, но оборачивается это такими неприятностями", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница.

Она также придерживается версии, что случаи возвращения девушек в Чечню – инициатива их родственников. С руководством Чечни эти случаи могут быть связаны лишь тем, что власти республики готовы поддерживать такие инициативы, и жаловаться женщинам некуда, поделилась своим мнением Светлана Ганнушкина.

"Может быть, призывы чеченского руководства к европейским чеченцам возвращаться влияют на стиль их поведения", - предположила она.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе с инакомыслием в республике собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".