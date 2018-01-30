КПП на военно-грузинской дороге. Фото http://15.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6416657/

30 января 2018, 08:53

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

Полный запрет на движение по Военно-Грузинской дороге введен сегодня из-за ухудшения погоды в Грузии, пояснило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", с 24 января в связи с ухудшением погоды на территории Грузии действовал запрет на движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге.

Для тех, кто решил путешествовать из России в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" подготовил статью "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Также на "Кавказском узле" доступна справка о Военно-Грузинской дороге.

Сегодня с 05.30 мск закрыто движение для всех видов транспорта на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Запрет введен в связи с ухудшением погоды в Грузии по рекомендации пограничной полиции этой страны, говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Скопления машин на КПП "Верхний Ларс" не наблюдается, уточнило в 07.00 мск ведомство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в районе Степанцминды осадков нет, температура воздуха -7 градусов, скорость ветра 9 метров в секунду. В ночь на 31 января ожидаются слабые осадки, температура понизится до -14, а ветер стихнет до 7 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Сняты ограничения на движение по Военно-Грузинской дороге", "Предупреждение о лавинах объявлено еще в трех регионах СКФО", "Выросла очередь большегрузов на Военно-Грузинской дороге".

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