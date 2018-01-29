Наручники. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

29 января 2018, 17:54

Подозреваемый в резонансном ограблении в Армении найден мертвым

Причиной смерти Арсена Григоряна, объявленного в розыск по подозрению в ограблении отделения кредитной организации SEF International, могла стать сердечная недостаточность, заявили в Следственном комитете Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Ванадзорское отделение SEF International было ограблено в ночь на 1 января. Всего из сейфа, по данным следствия, было украдено золота и ценностей более чем на 600 тысяч долларов.

9 января суд постановил взять под стражу управляющего Айказа Мартиросяна, заподозренного в хищении из возглавляемого им офиса кредитной организации. Следователи полагали, что ограбление спланировал сам управляющий офисом, который действовал вместе с сообщником.

Тело предполагаемого сообщника Айказа Мартиросяна Арсена Григоряна было найдено 28 января на территории Норагавитского кладбища, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Следственного комитета Армении.

По его словам, при осмотре тела признаков насильственной смерти обнаружено не было. "По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметил сотрудник СК Армении.

Комментариев родственников Григоряна по поводу заявления следствия пока не поступало.

Примечание:

"Подозреваемый в ограблении банка в Армении задержан в Грузии", "МВД сообщило о задержании грабителей банков на Кубани и в Ростовской области", "11 граждан Грузии задержаны в Греции".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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