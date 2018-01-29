Врач в Астрахани осужден за смерть ребенка

29 января 2018, 15:31

Суд в Астрахани приговорил к ограничению свободы врача-нейрохирурга, признав его виновным в смерти шестилетней пациентки.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта 2017 года врачу-нейрохирургу в Астрахани было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). По мнению следователей, врач выбрал неверную тактику лечения девочки, которая скончалась после операционного осложнения.

Ленинский райсуд Астрахани пришел к выводу, что 19 мая 2016 года врач-нейрохирург детской больницы провел операцию шестилетней девочке, которая через два дня стала жаловаться на боль, головокружение и тошноту и умерла после остановки сердца, несмотря на усилия врачей, сообщила пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

"Согласно результатам патологоанатомического исследования, смерть ребенка наступила от осложнений после проведенной операции", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

Суд приговорил мужчину к двум годам и 11 месяцам ограничения свободы и на тот же срок лишил его права заниматься медицинской деятельностью, уточнило следственное управление.

Согласно ст. 53 УК РФ, ограничение свободы подразумевает запрет покидать место жительства в определенное время суток, выезжать за пределы муниципалитета и посещать места массовых мероприятий. Кроме того, осужденный должен от одного до четырех раз в месяц появляться в органах надзора.

Отметим, что ч. 2 ст. 109 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.