Завершено расследование взрыва в волгоградской многоэтажке

29 января 2018, 13:10

В суд направлено дело трех жителей Волгограда, обвиненных в проведении работ, которые стали причиной взрыва в жилом доме в мае 2017 года, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая 2017 года в результате взрыва газа обрушился подъезд четырехэтажного дома на Университетском проспекте. Погибли четыре человека, еще 11 были госпитализированы. Взрывом были повреждены 45 квартир. Власти выдали проживавшим в них семьям жилищные сертификаты.

Перед судом по этому делу предстанут три местных жителя: 39-летний владелец торгового павильона, расположенного рядом с обрушившимся домом, его 80-летний отец и нанятый ими 35-летний работник. Они обвиняются в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

По данным следствия, отец коммерсанта через сайт бесплатных объявлений нанял работника для подключения торгового павильона его сына к городским сетям водоснабжения. 16 мая 2017 года, раскалывая специальным оборудованием грунт, работник повредил газовую трубу. Он вызвал аварийно-спасательную бригаду АО "Волгоградгоргаз", однако уже в присутствии газовиков произошёл взрыв бытового газа, а затем последовало обрушение подъезда.

Как установили следователи, работы по подключению магазина к коммунальным сетям проводились несанкционированно, без "согласования с администрацией Советского района Волгограда, концессией водоснабжения, АО "Волгоградгоргаз" и контролирующими органами. Специалисты установили, что причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси, а очаг располагался на первом этаже разрушенного дома.

На стадии расследования свою вину в случившемся обвиняемые признавали частично. Уголовное дело в отношении них с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В рамках расследования дела были назначены и проведены свыше 20 судебных экспертиз, в том числе трасологическая, взрывотехническая, физико-химическая и товароведческая, доказательственная база составила 18 томов, сообщается в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Уголовное дело будет рассматриваться Советским районным судом Волгограда. Ожидать суда заказчик и исполнитель работ будут, находясь под стражей, отец заказчика – под домашним арестом, сообщает сегодня прокуратура Волгоградской области.

Комментарии от обвиняемых или их представителей относительно заявлений следствия не поступали.