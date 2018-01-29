Горы Кавказа. Фото Нины Зотиной, Юга.ру, https://www.yuga.ru/news/411838/

29 января 2018, 10:46

Спасатели предупредили о лавиноопасности в горах Северного Кавказа

Сход лавин сегодня возможен в горах Чечни, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, а также Адыгеи и Краснодарского края, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 27 января МЧС опубликовало предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Адыгеи. На следующий день также лавиноопасно было на Кубани, в Дагестане и Кабардино-Балкарии.

Высокий уровень лавинной опасности до конца дня 29 января сохранится в горных районах на юге Чечни, сообщили сегодня в республиканском МЧС.

"Угроза схода лавин с высокой степенью вероятности возможна сегодня в горной части республики выше отметок в 1500 метров. Во избежание несчастных случаев населению следует воздержаться от выходов и выездов в горы. Также необходимо будет проявлять осторожность во время движения по горным дорогам. Сходы лавин возможны до 18.00 текущего дня", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МЧС Чечни.

По его словам, на наиболее опасных участках в горной части региона дежурят мобильные группы спасателей, которые в случае возникновения чрезвычайных ситуаций смогут оперативно прибыть на место происшествия.

Также до 18.00 29 января лавиноопасно в горах выше 1000 метров в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, в горных районах Республики Дагестан. До 18.00 30 января лавиноопасно в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1000 метров и в Ингушетии на высоте 1500 метров, сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС России.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в чеченском селе Итум-Кале облачно и без осадков, температура воздуха минус 2 градуса, ветер 4 метра в секунду. В Карачаевске умеренный дождь, +2 градуса, ветер 5 метров в секунду. В поселке Терскол в Кабардино-Балкарии также умеренный дождь, температура -9 градусов, ветер 10 метров в секунду. В североосетинском городе Алагир без осадков, переменная облачность, температура воздуха 0 градусов, ветер 2 метра в секунду. В райцентре Цунтинского района Дагестана - селе Кидеро сегодня днем без осадков, температура воздуха -7, скорость ветра 4 метра в секунду. В кубанском поселке Мостовский облачно без осадков, температура воздуха 0 градусов, скорость ветра 7 метров в секунду. В адыгейском поселке Никель облачно, слабый дождь, 0 градусов, скорость ветра 10 метров в секунду. В ингушском селе Джейрах без осадков, температура воздуха -1, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Лыжник погиб в горах Сочи", "Продлен прогноз о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии", "Землетрясение произошло близ черноморского курорта".

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