"Забастовка избирателей" в Ростове-на-Дону собрала 200 человек

28 января 2018, 16:42

Участники "Забастовки избирателей" в Ростове-на-Дону предупредили власти, что не смирятся с нечестными выборами.

Сегодня в ряде городов России проходят акции в поддержку "Забастовки избирателей", участники которых призывают к бойкоту предстоящих президентских выборов. Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".

Акцию планировалось провести на Театральной площади. Однако власти не согласовали это место. Мероприятие проходило примерно с 14.00 и до 15.45 мск на пересечении улицы Доватора и Гарнизонного переулка.

Для участников акции были подготовлены красные "протестные" таблички, чтобы каждый желающий мог выйти на сцену и высказаться. На митинге выступили не только ростовчане, но и жители других городов. Выступающие заявили, что власть не оставила им выбора, однако они будут бороться с этим. На сцене выступил сотрудник ростовского штаба Навального Леонид Санкин, отметив, что среди присутствующих нет его верных товарищей — Анастасии Дейнека и Вадима Кобзева, так как они находятся в спецприемнике. Присутствующие стали скандировать: "Свободу! Свободу!", пишет "161.ru".

"Кавказский узел" 22 января сообщал, что координатор местного штаба Навального Анастасия Дейнека арестована на восемь суток, а активист штаба Вадим Кобзев - на 10 суток за нарушение правил проведения митинга 24 декабря.

"Эта власть не оставила нам другого выбора. До сегодняшнего дня правящая верхушка не встречала такого мощного отпора. Но мы здесь, и мы дадим этот отпор!", - выступила одна из ростовчанок.

"Если мы поймем, что можем влиять на ход истории страны, требовать от властей соблюдения Конституции и заставлять чиновников работать так, как положено, только тогда победим", - заявил на акции пресс-секретарь ростовского штаба Алексея Навального Тимофей Мартыненко.

На "Забастовке выборов" в Ростове-на-Дону, по данным полиции, собрались более 200 человек, сообщается на сайте телеканала "Дождь".

"Все прошло отлично! Спасибо всем, кто пришел. Лозунги и кричалки согревали нас. Цель митинга достигнута: мы сказали все, что думаем о выборах", - говорится в сообщении в группе "Ростов выбирает забастовку" в соцсети "ВКонтакте".

63 региональных штаба Алексея Навального были открыты, когда оппозиционный политик решил участвовать в выборах президента России 18 марта 2018 года. О том, чем привлекательна для молодежи работа в его штабах на юге России, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле", представлена позиция политика по вопросам, касающимся Кавказа.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".