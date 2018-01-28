Полицейские преградили дорогу участникам шествия. Волгоград, 28 января 2018 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".

28 января 2018, 15:42

Пять человек задержаны на "Забастовке избирателей" в Волгограде

Не менее пяти человек задержаны в ходе несогласованного шествия в поддержку всероссийской акции "Забастовка избирателей" в Волгограде. Часть участников продолжили шествие, другие окружены ОМОНом, передает корреспондент "Кавказского узла".

Как сообщал "Кавказский узел", несогласованное шествие в поддержку общероссийской "Забастовки избирателей" проходит сегодня в Волгограде. В протестном мероприятии участвуют около 300 сторонников Навального. Около 14.40 мск участники шествия были остановлены полицейскими в районе станции "Комсомольская". Сотрудники полиции попросили их разойтись и задержали одну из участниц акции.

Сегодня в ряде российских городов проходят акции в поддержку "Забастовки избирателей".  Их участники призывают к бойкоту предстоящих президентских выборов. Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел"публикует на странице "Акции Навального".

К 14.50 мск задержаны уже не менее пяти человек. Об этом сообщила корреспондент "Кавказского узла".

Полицейские задержали корреспондента "Кавказского узла" Вячеслава Ященко, его посадили в автобус и увезли.

Часть участников шествия отправились к улице Мира, откуда планируют дойти до площади Павших борцов. Движение на проспекте Ленина частично приостановлено. Остальные участники акции окружены бойцами ОМОНа у Вечного огня. Корреспондент "Кавказского узла" выведена из окружения сотрудниками МВД.

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявлял о желании баллотироваться в президенты на выборах 18 марта 2018 года. С этой целью его команда открыла 63 региональных штаба. О том, чем привлекательна для молодежи работа в штабах Навального на юге России, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле", представлена позиция политика по различным вопросам, относящимся непосредственно к Кавказу.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Более 200 человек в Краснодаре пришли на встречу с главой штаба Навального", "На задержанного координатора штаба Навального в Сочи составлен протокол", "Организатор акции сторонников Навального в Сочи приговорен к 8 суткам ареста".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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