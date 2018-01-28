Пикет в поддержку запрещенного судом профсоюза прошел в Краснодаре

28 января 2018, 06:13

Активисты краснодарского регионального отделения Революционной рабочей партии провели акцию с требованием прекратить преследование Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), деятельность которого запретил суд в Санкт-Петербурге.

Акция состоялась 27 января в Чистяковской роще, в ней приняли участие около 10 активистов.

Они стояли с плакатами «Рабочие не иностранные агенты», «Руки прочь от МПРА», «Интересы государства не должны противоречить интересам рабочих» и «Не надо плакать – организуйтесь!», сообщается на странице краснодарского отделения РРП во «ВКонтакте».

Участники пикета обратили внимание на то, что решение суда в Санкт-Петербурге создаёт опасный прецедент, который ставит под угрозу существование и других независимых профсоюзов, работающих в России. Видеоотчет о пикете активисты опубликовали на своем канале на видеохостинге Youtube.

«Профсоюз МПРА является самым боевым, если так можно выразиться, в нашей стране. Его члены неоднократно организовывали забастовки, добивались выплаты долгов рабочим, повышения зарплат. И даже после решения суда о ликвидации профсоюза, МПРА продолжает работать, действовать... они добились повышения ежегодного бонуса для рабочих завода Volkswagen в Калуге с 16 до 24 тысяч рублей. То есть, даже ликвидация профсоюза не мешает ему защищать интересы рабочих», - заявил один из активистов.

Федерация независимых профсоюзов России вступилась за "Рабочую ассоциацию"

Поводом для акции стало принятое по иску прокуратуры Санкт-Петербургским городским судом 10 января решение о ликвидации Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация». По мнению суда, профсоюзная организация получала иностранное финансирование, не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента, а также занималась политической деятельностью, информирует издание "Солидарность".

Профсоюз с судебным вердиктом не согласился, отвергнув обвинения и в иностранном финансировании, и в политической деятельности, заявив, что оспорит решение в Верховном суде.

В поддержу МПРА выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Мы считаем, что принятое решение носит признаки прецедента и может крайне негативно повлиять на профсоюзное движение России, на права и гарантии работников", - говорится в заявлении главы профсоюзной федерации, опубликованном на официальном сайте организации. При этом Шмаков отметил, что МПРА не входит в число членских организаций ФНПР, и между организациями "есть серьезные разногласия, проявляющиеся в жесткой конкуренции профсоюзных структур, в том числе на уровне предприятий".

Лидер ФНПР подчеркнул, что крупнейшее профсоюзное объединение России не согласно с позицией суда о том, что, высказывая свое мнение об актуальных для работников проблемах в социальной или экономической сфере, профсоюзы якобы занимаются политической деятельностью.

Профсоюз "Рабочая ассоциация" был создан летом 2006 года представителями организаций "Форд" (Всеволожск) и "Автоваз" (Тольятти). Он объединял рабочих из 16 автопредприятий, с 2013 года МПРА разрешает принимать в свои ряды работников любых отраслей, информирует ТАСС.

Отметим, что ряд листовок и агитматериалов признавались решениями судов экстремистскими и были включены в Федеральный список экстремистских материалов.