Пострадавшая при взрыве газа в Волгограде получила ожог 15 процентов тела

27 января 2018, 23:29

Состояние женщины, госпитализированной после взрыва газа в квартире волгоградской пятиэтажки, не критическое, сообщили в областной администрации.

Как писал "Кавказский узел", взрыв произошел сегодня на улице Пушкина, 74, была госпитализирована 36-летняя женщина. Из подъезда дома были эвакуированы 100 человек. Одна семья отправилась в пункт временного размещения, а остальные - к родственникам, проинформировал глава региона Андрей Бочаров, который прибыл на место происшествия.

У женщины обгорело 15 процентов тела. "Она получила ожог кистей рук, лица и верхних дыхательных путей. Ее состояние не критическое", - цитирует представителя областной администрации РИА "Новости".

Пострадавшая - хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв - состояла на учете у психиатра, пишет со ссылкой на источник в силовых структурах региона ТАСС.

"Хозяйка квартиры, женщина 1982 года рождения, в квартире которой сегодня взорвался газ, состояла на психиатрическом учете. Она в момент ЧП находилась на кухне, с ожогами женщину доставили в больницу", - заявил источник в силовых структурах.