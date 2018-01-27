27 января 2018, 14:22

Высокопоставленный сотрудник ФСБ задержан на Кубани

Начальник службы экономической безопасности УФСБ по Краснодарскому краю, как считает следствие, требовал деньги у предпринимателей, не возвращавших крупные банковские кредиты.

Как писал "Кавказский узел", 22 января бывший следователь управления ФСБ по Кубани по особо важным делам Дмитрий Гнатив, задержанный в Краснодаре, был арестован в Москве по обвинению в вымогательстве взятки у бизнесмена. Вместе с Гнативом был арестован его адвокат Владимир Оленский.

Согласно версии следствия, Гнатив через Оленского вымогал 30 млн рублей у бывшего руководителя холдинга "Синее море" Юрия Исаева, угрожая уголовным преследованием. Дело возбуждено по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Глава службы экономической безопасности кубанского УФСБ Денис Мельников был задержан сотрудниками главного управления ФСБ по подозрению в мошенничестве, в ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщил сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Росбалт".

По информации источника, Мельников был задержан по тому же делу, что и Дмитрий Гнатив, который решил сотрудничать со следствием. Как полагает следствие, после своей отставки осенью 2017 года Гнатив предлагал главе холдинга "Синее море" Юрию Исаеву решить вопрос с уголовным преследованием за невозврат кредитов "Россельхозбанка" при помощи Мельникова, заплатив 30 миллионов рублей. При этом двумя годами ранее Исаев уже платил силовикам 90 миллионов рублей за переквалификацию дела о невозвращенных кредитах на более мягкую статью - в результате его осудили не за хищение (статья 159 УК РФ), а за незаконное получение кредита (176 УК РФ). Получив повторное предложение заплатить, бизнесмен обратился в ФСБ, отмечает источник.

Мельников помещен в следственный изолятор "Лефортово", сообщило сегодня со ссылкой на собственные источники издание "Новая Кубань".

Комментариев со стороны Дениса Мельникова и его представителей относительно информации источников пока не поступало.

Примечание:

"Суд в Краснодаре оставил вице-губернатора Лукоянова под стражей",  "В Краснодаре ЮРРЦ подал жалобу в прокуратуру и СК на действия сотрудников ФСБ при проверках НКО", "Из Общественного совета при кубанском губернаторе выведено шесть человек".

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