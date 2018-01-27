Адвокаты Сефиляна заявили о нарушении его права на защиту

27 января 2018, 09:46

Суд отказался освободить из-под стражи лидера движения "100-летие без режима" Жирайра Сефиляна, обвиненного в подготовке массовых беспорядков и захвата здания полиции в Ереване. Обвинение против Сефиляна сфальсифицировано, а за все время судебного разбирательства ему ни разу не дали высказаться, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", лидеру движения "100-летие без режима" Жирайру Сефиляну предъявлены обвинения в организации незаконного оборота оружия, подготовке массовых беспорядков и подготовке к захвату здания полиции в Ереване. Заседания суда сопровождались протестами обвиняемых и адвокатов, неоднократно срывались. Сам Сефилян на заседании 1 декабря 2017 года отказался давать показания.

Дело Сефиляна объединено с делом "Сасна Црер" - вооруженного отряда его сторонников, захвативших в июле 2016 года здание полицейского полка в Ереване с требованием освобождения своего лидера. "Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".

Суд отказался освободить Сефиляна из-под стражи

Заседание ереванского суда, состоявшееся 26 января, прошло без самого оппозиционера и Геворга Сафаряна, которых суд удалил с процесса на восемь часов. Адвокат Жирайра Сефиляна Тигран Айрапетян дважды ходатайствовал о досрочном возвращении своего подзащитного в зал суда, однако суд отказался удовлетворить его просьбу.

12 января Жирайр Сефилян покинул судебное заседание в знак поддержки членов "Сасна Црер" Армена Биляна и Смбата Барсегяна, которые голодали, требуя перевода в другую тюрьму. Слушания покинули также подсудимый Геворг Сафарян и адвокат Сефиляна Тигран Айрапетян.

Защита также ходатайствовала об освобождении Жирайра Сефиляна или изменении меры пресечения под залог. По словам адвоката, судебное разбирательство доказало непричастность оппозиционера к инкриминируемому ему преступлению. "Нет какой-либо необходимости содержать моего подзащитного под стражей, а суду – расследовать его вину", - считает Айрапетян.

Прокурор возразил, что обвиняемый, боясь тяжкого наказания, может попытаться скрыться. Судья отказалась удовлетворить и это ходатайство защиты.

Адвокат Геворга Сафаряна Тигран Егорян, в свою очередь, ходатайствовал о допросе в суде других фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков, членов "Сасна Црер" Павла Манукяна и Варужана Аветисяна. Суд согласился с тем, что им могут быть известны важные детали дела, и удовлетворил прошение адвоката. При этом еще один фигурант дела, Гарегин Чугасзян, не был вызван на допрос. "Его местонахождение неизвестно, он объявлен в розыск", - пояснила судья.

Дело о подготовке массовых беспорядков, обвиняемыми по которому проходят Сефилян, Чукасзян, Аветисян, Манукян и Сафарян, рассматривается с 2015 года. Гарегин Чугасзян был заочно арестован и объявлен в розыск в июле 2016 года.

По решению суда, Павел Манукян и Варужан Аветисян дадут показания на следующем судебном заседании, назначенном на 11:00 (10:00 мск) 2 февраля, сообщает корреспондент "Кавказского узла", посмотревший онлайн-трансляцию из зала суда на сайте "Радио Азатутюн".

Сефиляна лишили Сефиляна возможности выступать в суде, заявили адвокаты

Сегодня адвокат Араик Папикян зачитал суду ходатайство Службы национальной безопасности Армении о прослушивании телефонных разговоров Жирайра Сефиляна и чтении его электронной переписки. По его мнению, это говорит о политической подоплеке уголовного дела. "Нужно было всячески изолировать Жирайра Сефиляна, что и было сделано. Нужно было, чтобы на суде он молчал", - сказал адвокат.

Судебный процесс протекает с многочисленными процессуальными нарушениями, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Араик Папикян. Он отметил, в частности, что суд на протяжении уже 30 слушаний ни разу не позволил высказаться Жирайру Сефиляну. По его словам, нарушается право обвиняемого на защиту и на справедливое судебное разбирательство.

"Большинство судебных слушаний прошло в отсутствии ключевых фигурантов дела. Суд препятствует также деятельности адвокатов. Абсолютное большинство ходатайств защиты, особенно те, которые могли изменить ход судебного разбирательства и доказать невиновность наших подзащитных и то, что само обвинение выдумано, суд отказался удовлетворить. В таких условиях полагаться на правосудие не приходится", - заявил Папикян.

По его мнению, власти желают как можно быстро завершить дело и вынести обвинительный приговор.

Защита считает обвинение сфальсифицированным

В обвинительном заключении говорится о вооруженной группировке численностью в 300 человек, однако следствие не предприняло каких-либо мер по их выявлению и задержанию, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тигран Айрапетян. По его словам, спецслужбы создали видимость существования такой группировки, чтобы "подготовить почву для обвинения".

"Защита выяснила, откуда в уголовном деле появилась эти сведения. От Смбата Галояна, чье дело выделено в отдельное производство, и который, несмотря на обвинение в незаконном обороте оружия, находится под подпиской о невыезде. Спецслужбы внедрили человека, который в беседе с Алеком Енигомшяном и Сюзан Симонян, говорил о 300 сторонниках, готовых содействовать «Учредительному парламенту». Защита ходатайствовала о допросе в качестве свидетелей Енигомшяна и Симонян, но суд отказал. Суд также отказался допросить столь ключевого свидетеля, каким является Галоян», - пояснил Айрапетян.

Алек Енигомшян подозревается в содействии захвату здания полка полиции в Ереване. Сюзан Симонян является спикером "Учредительного парламента".

Адвокат утверждает, что другой фигурант дела, Оганес Петросян, пошел на сделку со следствием, дав показания против Жирайра Сефиляна. "По всей вероятности, ему было обещано освобождение под подписку о невыезде в обмен на показания против Сефиляна, но договоренности не были выполнены. 19 января на заседании суда защита Оганеса Петросяна дважды заявила о психологическом воздействии на своего подзащитного. Интересно отреагировал прокурор, который не стал на суде скрывать связь с изменением меры пресечения", - рассказал он.

1 декабря 2017 года Петросян показал на суде, что Жирайр Сефилян планировал захват телевышки и воинской части.

В суде выяснилось, что Сефилян не был знаком с Оганесом Петросяном, отметил адвокат. "Это также подтвердил на суде Оганес Петросян. Обвинение полностью искусственное. Авария на ровном месте. С остановившейся на красный свет светофора машиной, в багажнике которой, по версии следствия, было оружие, столкнулся другой автомобиль. Из него вышли четверо, которые спровоцировали инцидент, на который среагировала «случайно» оказавшаяся рядом патрульная группа. Все это была инсценировка спецслужб, чтобы изолировать с политической арены Сефиляна", - заявил Айрапетян.

Он считает, что предстоящий допрос членов "Сасна Црер" Манукяна и Аветисяна будет формальным. "В деле о подготовке массовых беспорядков отсутствует состав преступления. Отсутствуют какие-либо факты, какая-либо конкретика о роли каждого из фигурантов. Обвинение исключительно политическое. В нем сказано, что Сефилян и остальные проводили пресс-конференции и публичные мероприятия, на которых призывали население к акциям неповиновения. Это чисто политическая формулировка. С тем же успехом можно сфабриковать дело против любого оппозиционного деятеля", - считает адвокат.

Комментариев стороны обвинения и властей Армении относительно данных заявлений не поступало.