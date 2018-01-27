Родители в Волгограде потребовали увеличить финансирование класса для детей с аутизмом

27 января 2018, 06:21

В Волгограде пятеро родителей детей с аутизмом подали иски в суд к областному комитету образования и науки, требуя увеличить финансирование специального класса, где обучаются их дети. Один из исков суд уже отказался принять к рассмотрению. Истица решила обжаловать это решение.

Пятеро родителей детей, страдающих аутизмом и обучающихся в лицее №8 "Олимпия", подали в Ворошиловский районный суд Волгограда иски к региональному комитету образования и науки. Одной из мам, Елене Финогеновой, суд 24 января уже отказал в принятии иска.

В определении суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") отмечается, что Елена Финогенова требовала признать бездействие комитета образования и науки Волгоградской области, выраженное в уклонении от разработки норматива обеспечения реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования согласно федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и обязать комитет такие нормативы разработать.

Суд указал, что подобные требования ранее являлись предметом судебного разбирательства в рамках дела по коллективному иску родителей детей начальных школ №1 и №2, в удовлетворении которого было отказано.

"Кавказский узел" писал, что родители детей с нарушениями зрения в своих исках требуют признать бездействие чиновников незаконным и обязать их разработать нормативы для адаптированных образовательных программ. Истцы заявили также о нехватке специалистов в спецшколах из-за сокращения финансирования. 26 мая 2017 года райсуд в Волгограде удовлетворил иск с такими требованиями группы родителей детей с нарушениями зрения, но 23 августа апелляционная инстанция отменила это решение райсуда. Кроме того, коллективные иски с аналогичными требованиями подали также еще две группы родителей детей с нарушениями зрения.

Родители заявили о пятикратном недофинансировании класса для их детей с аутизмом



Елена Финогенова рассказала "Кавказскому узлу", что ее 10-летний сын до сих пор не разговаривает. "Он учился в школе-интернате, где был помещен в класс со сложной структурой дефекта развития — с детьми с тяжелой степенью умственной отсталости и синдромом Дауна, - рассказала Елена. - Там были дети с разной степенью интеллекта. Детей с аутичностью это раздражает. Моему сыну стало гораздо хуже в этом классе. Несколько родителей собрали инициативную группу и просили комитет образования открыть ресурсный класс. Откликнулись две школы, в том числе лицей "Олимпия".

По ее словам, ресурсный класс в лицее "Олимпия" открылся в сентябре 2017 года. "Есть нормативы, которым должен соответствовать такой класс — какое там должно быть оборудование, учителя и так далее. Нам надо было срочно обучить нашего учителя ABA-терапии. Таких специалистов в нашем городе почти нет. Эта терапия дает колоссальные результаты. Мы оплатили за свои деньги обучение преподавателя. После обучения учителя должна быть супервизия. На данный момент ее нет, потому что не хватает денег", - отметила она.

Вместо 3 миллионов рублей в год класс финансируется всего на 600 тысяч рублей, заявила Финогенова. "У нас нет специалиста по ЛФК и других специалистов. При этом наши дети всего 2,5 часа находятся в школе. Мы видим потенциал ресурсного класса, но комитет образования не хочет разрабатывать нормативы", - рассказала она.

Она добавила, что будет обжаловать определение суда.

Елена Довбнева рассказала "Кавказскому узлу", что ее ребенок также обучается в ресурсном классе в лицее №8, в классе восемь детей, у ее сына в настоящее время есть тьютор и учитель.

"Мы хотим добиться, чтобы комитет образования разработал нормативы, для наших детей с расстройством акустического спектра должны быть созданы положенные им специальные условия обучения. Должен быть специально обученный по методике прикладного анализа поведения педагог, восемь тьюторов — по одному на каждого ребенка. Детям нужен логопед-дефектолог, его сейчас в школе нет из-за того, что нет должного финансирования. Без разработки комитетом нормативов дети так и будут все недополучать", - заявила она.

Она отметила, что пятеро родителей из класса уже подали иски в суд, остальные трое планируют обратиться в суд 29 января. "Родители детей с другими нозологиями также требуют пересчета нормативов, которые уже устарели и должны быть пересчитаны давно. Сейчас школа не финансируется должным образом. На содержание класса нужно более 3 миллионов рублей, финансируется он на 600 тысяч", - сказала Довбнева.

По четырем из пяти исков суд еще не вынес решения

Только по одному иску судья Ворошиловсого райсуда вынесла определение об отказе в его принятии, по остальным четырем искам решений нет, пояснил "Кавказскому узлу" юрист ООО "Правовая помощь" Алексей Симухин.

"Делать какие-то выводы можно будет после того, когда будут известны решения по всем пяти поданным искам. Мы общались с Еленой Финогеновой и будем подавать частную жалобу на определение Ворошиловского райсуда", - отметил он.