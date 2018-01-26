26 января 2018, 20:33

Волгоградский следователь обвинен в фальсификации дел

Следователь подделал материалы двух уголовных дел о сбыте наркотиков в Волгограде, одно из которых потерял, сообщило следствие.

Согласно обвинительному заключению, в июне 2017 года в Волгограде возбудили уголовное дело о сбыте большого количества наркотиков. Однако сотрудник полиции, занимавшийся расследованием, утратил протоколы допроса главного фигуранта и ключевого свидетеля, а также протоколы очной ставки и проверки показаний на месте.

Понимая, что за утрату доказательств ему грозит дисциплинарная ответственность, следователь изготовил подложные документы, в которых расписался за свидетелей. После этого он передал дело в прокуратуру. 2 октября 2017 года надзорное ведомство вернуло дело на дорасследование, а сам следователь был заподозрен в фальсификации доказательств. В ходе расследования выяснилось, что тот же следователь сфальсифицировал протокол допроса свидетелей и по другому уголовному делу о сбыте наркотиков.

28-летний мужчина уволен со своей должности, ему предъявлено обвинение в служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК России) и фальсификации доказательств по двум уголовным делам о совершении особо тяжких преступлений (ч.3 ст.303 УК). Дело передано в Ворошиловский районный суд Волгограда.

Бывший следователь полностью признал свою вину, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Волгоградской области.

Комментариев самого обвиняемого или его представителей не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 октября 2017 года другой волгоградский полицейский был осужден на семь лет за сбыт наркотиков.

Примечание:

"Суд в Волгоградской области признал двух экс-полицейских виновными в избиении""Бывший сотрудник полиции приговорен к трем годам заключения за избиение задержанного в Волгограде""Двое волгоградских полицейских осуждены за торговлю водительскими удостоверениями".

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