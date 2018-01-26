Саакашвили помещен под ночной домашний арест в Киеве

26 января 2018, 18:18

Суд в Киеве обязал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили находиться дома в ночное время и запретил ему выезжать из столицы Украины без разрешения прокурора.

Как писал "Кавказский узел", 8 декабря 2017 года после задержания в Киеве Саакавшили был помещен под стражу, но 11 декабря суд освободил политика. 26 декабря Саакашвили отказался давать показания украинским силовикам и сообщил о подготовке иска в Евросуд с требованием добиться компенсаций за его задержание. 3 января Апелляционный суд Киева должен был рассмотреть требование прокуратуры о помещении Саакашвили под домашний арест, но заседание было отложено.

Михаил Саакашвили подозревается на Украине по ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 ч.2 ст.256 УК (попытка содействия участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности группой лиц).

Сегодня Апелляционный суд Киева частично удовлетворил требование прокуратуры о домашнем аресте лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. Он обязал подозреваемого находиться дома ежедневно с 22.00 до 7.00. Кроме того, Саакашвили не может теперь покинуть украинскую столицу без разрешения прокурора и должен по первому требованию являться к прокурору, следователю и на суд.

Судья не смог огласить, как долго Саакашвили будет находиться под ночным домашним арестом и наденут ли на него электронный браслет, поскольку сторонники оппозиционного политика, находившиеся в зале, начали кричать и шуметь в знак несогласия с вынесенным решением, передает УНИАН.

"Власти Украины пытаются сорвать запланированные митинги в регионах", - заявил Саакашвили в прямом эфире грузинского телеканала "Рустави 2", сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Грузия требует экстрадиции Саакашвили, обвиненного в этой стране в ряде преступлений. 5 января Тбилисский горсуд признал Михаила Саакашвили виновным в превышении полномочий при помиловании осужденных по делу об убийстве бизнесмена Сандро Гиргвлиани и приговорил его к трем годам тюрьмы. Саакашвили может грозить либо высылка в Грузию, либо тюремное заключение на Украине, либо депортация в третью страну, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Михаиле Саакашвили. Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".