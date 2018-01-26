26 января 2018, 15:41
Грузинский суд отказал Чабуку в статусе беженца
Апелляционный суд в Тбилиси оставил в силе отказ предоставить статус беженца Мустафе Чабуку, которого турецкие власти считают сторонником Фетхуллаха Гюлена.
Как сообщал "Кавказский узел", 24 мая 2017 года Чабук был задержан в столице Грузии по запросу Турции. После задержания он попросил предоставить ему статус беженца, но получил отказ. 21 ноября 2017 года Тбилисский горсуд подтвердил законность этого отказа. Чабук находится под экстрадиционным арестом до 24 февраля.
Апелляционный суд в Тбилиси, оставивший сегодня в силе решение суда нижестоящей инстанции, не рассмотрел доказательства невиновности Чабука, представленные защитой, заявил его адвокат Сосо Бараташвили. Он не исключил, что решение суда будет обжаловано в ЕСПЧ.
Жена Чабука сказала после объявления приговора, что не удивлена вердиктом апелляционного суда. "Если бы суды были демократичными, мой муж сегодня был бы свободен. Мы будем продолжать бороться до конца, пока не будет установлена его невиновность", - заявила она.
По ее словам, в случае выдачи Чабука его семья также уедет в Турцию. "Здесь, в Грузии, мы чувствуем себя уверенно, поэтому просим соответствующие органы о предоставлении статуса беженцев", - отметила супруга Мустафы Чабука в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".
Турция предоставила Грузии неопровержимые доказательства участия Мустафы Чабука в организации FETO, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Грузии Фатма Серен Язган.
Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"