25 января 2018, 23:47

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Чечне

Подземный толчок магнитудой зафиксирован сегодня на окраине Ачхой-Мартана. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

По информации сейсмологов, землетрясение произошло сегодня в 21:49 мск в 38 километрах юго-западнее Грозного.

Эпицентр толчка находился на глубине 10 километров в точке с координатами 43.17 градуса северной широты и 45.27 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", данная географическая точка расположена в нескольких сотнях метров от южной окраины чеченского райцентра Ачхой-Мартан.

О жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не сообщалось. На сайте республиканского управления МЧС информации о сейсмособытии, по данным на 13:30 мск 25 января, не было.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что землетрясение магнитудой 3,3 произошло на границе Итум-Калинского и Шаройского районов Чечни. О жертвах и разрушениях также не сообщалось.

Примечание:

"Землетрясение произошло на северо-западе Кабардино-Балкарии", "Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Чечне", "Землетрясение произошло в центре Азербайджана".

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