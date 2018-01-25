Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Чечне

25 января 2018, 23:47

Подземный толчок магнитудой зафиксирован сегодня на окраине Ачхой-Мартана. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

По информации сейсмологов, землетрясение произошло сегодня в 21:49 мск в 38 километрах юго-западнее Грозного.

Эпицентр толчка находился на глубине 10 километров в точке с координатами 43.17 градуса северной широты и 45.27 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", данная географическая точка расположена в нескольких сотнях метров от южной окраины чеченского райцентра Ачхой-Мартан.

О жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не сообщалось. На сайте республиканского управления МЧС информации о сейсмособытии, по данным на 13:30 мск 25 января, не было.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что землетрясение магнитудой 3,3 произошло на границе Итум-Калинского и Шаройского районов Чечни. О жертвах и разрушениях также не сообщалось.