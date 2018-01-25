Спасатели приостановили поиски туристов в горах Кабардино-Балкарии

25 января 2018, 19:20

Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе прерваны с наступлением темного времени суток, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", информация о том, что туристы из Белоруссии не выходят на связь с 17 января, поступила к спасателям сегодня утром, после чего они отправились на поиски.

"По состоянию на 18:15 (мск) поисково-спасательные работы по поиску незарегистрированной группы из двух человек на восточной стороне горы Эльбрус приостановлены, в связи с наступлением темного времени суток", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, поиск туристов планируется возобновить в 9.00 мск 26 января.