Приэльбрусье. КБР. Фото Анны Черныш для "Кавказского узла"

25 января 2018, 19:20

Спасатели приостановили поиски туристов в горах Кабардино-Балкарии

Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе прерваны с наступлением темного времени суток, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", информация о том, что туристы из Белоруссии не выходят на связь с 17 января, поступила к спасателям сегодня утром, после чего они отправились на поиски.

"По состоянию на 18:15 (мск) поисково-спасательные работы по поиску незарегистрированной группы из двух человек на восточной стороне горы Эльбрус приостановлены, в связи с наступлением темного времени суток", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, поиск туристов планируется возобновить в 9.00 мск 26 января.

Примечание:

"Следком озвучил причину смерти бейсджампера в Кабардино-Балкарии", "Продлен прогноз о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии", "Пострадавший на Эльбрусе турист передан врачам".

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