Участники акции в Тбилиси потребовали смягчения наркополитики

25 января 2018, 20:16

Протестующие, собравшиеся на акцию "Все за одного" перед зданием парламента Грузии, потребовали либерализации наркополитики и освобождения актера Георгия Гиорганашвили, который осужден на восемь лет по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Люди заполнили площадь перед парламентом, но движение по тбилисскому проспекту Руставели не остановлено. По оценке корреспондента "Кавказского узла", в акции принимают участие около двух тысяч человек.

Участники требуют освобождения Георгия Гиорганашвили, который 23 января был осужден Тбилисским городским судом на восемь лет. Согласно приговору, он приобрел большое количество наркотиков в таблетках, впоследствии изъятых у него полицейскими.

"Мы должны бороться за равные права. Сколько еще людей должны попасть в тюрьмы, прежде чем правительство изменит свою политику?", - заявила с трибуны знакомая осужденного Анна Чатунели. На акции выступила и эколог Ната Перадзе. "Я здесь не как активист, а как та мать, чьих детей могут арестовать", - сказала она.

Еще одна знакомая Гиорганашвили, Тика Самадашвили, заявила, что за два часа до приговора он передал ей письмо, в котором заявил о своей невиновности. "Мое последнее слово. Я вам клянусь, что в момент задержания у меня не было никаких запрещенных веществ. Иначе я бы согласился на процессуальное соглашение, так как сознаю ответственность перед моей семьей. Вам известно о практике подкидывания наркотиков. Эта практика отражена в отчетах авторитетных международных организаций. Мне известно, что прокуратура возбудила дела против полицейских, задержавших меня, и попросила дать показания", - зачитала Самадашвили с трибуны.

Демонстранты потребовали также освободить лидера движения "Белый шум", выступающего за декриминализацию наркотиков в Грузии. Беку Цикаришвили назначено 14 суток административного ареста, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Цикаришвили признан виновным в мелком хулиганстве. После объявления приговора Георгию Гиорганашвили он вышел во двор суда и, нецензурно бранясь, разбил кирпичом стекло парадного входа, сообщила пресс-служба Тбилисского городского суда. Кроме того, за нарушение порядка в здании суда был оштрафован на 500 лари (около 200 долларов США) актер Торнике Бзиава, пришедший поддержать Гиорганашвили, сообщил 24 января "Sputnik Грузия".

В конце ноября 2017 года Конституционный суд Грузии упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны и конопли, сочтя его нарушающим свободу самостоятельно выбирать вид отдыха. 27 декабря 2017 года парламентский комитет здравоохранения поддержал и другой законопроект, подразумевающий освобождение от уголовной ответственности за употребление легких наркотиков и их хранение в малых количествах. Патриархия Грузии считает, что в законопроекте не учтены важные мероприятия по профилактике и борьбе с наркоманией.

Наркополитику нужно изменить так, чтобы беспощадная борьба со сбытчиками наркотиков не перерастала в борьбу с потребителями, заявил 24 января председатель парламентского комитета здравоохранения Акакий Зоидзе.

"Важным моментом в новой инициативе является то, чтобы мы провели грань между сбытом и потреблением, а также поощрением потребления наркотиков и гуманным отношением. Мы должны протянуть потребителям наркотиков руку помощи и вместо тюрьмы должны проводить их реабилитацию и лечение, вернуть их в общество" - сказал Зоидзе в эфире Общественного вещателя Грузии.

Комментариев представителей парламента и суда относительно сегодняшней акции не поступало. Полиция Грузии также не отреагировала на заявления о том, что наркотики Гиорганашвили были подброшены.