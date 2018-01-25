Военно-Грузинская дорога. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

25 января 2018, 19:06

Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов автотранспортных средств, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", военно-Грузинская дорога была закрыта для грузовиков в 23.30 мск 24 января в связи с ухудшением погодных условий в Грузии. Сегодня к 7.00 мск на дороге скопилось в очереди 83 большегрузных автомобиля.

К полудню очередь грузовиков возросла до 111. Спасатели развернули для водителей пункт обогрева, проинформировали в ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с нормализацией обстановки и возможностью обеспечения безопасности проезда с 18.30 (мск) 25 января возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов автотранспорта", - сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" подготовил статью "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" для тех, кто запланировал поездку на собственном автотранспорте. Также на "Кавказском узле" опубликована справка о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в районе Степанцминды ожидаются осадки, температура воздуха -8 градусов, сила ветра - до 4 метров в секунду. 26 января без осадков, температура поднимется на один градус, ветер усилится до 6 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Сняты ограничения на движение по Военно-Грузинской дороге", "Выросла очередь большегрузов на Военно-Грузинской дороге", "Предупреждение о лавинах объявлено еще в трех регионах СКФО".

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