Продлено внешнее управление на стекольном заводе в Дагестане

25 января 2018, 18:53

Арбитражный суд Дагестана на полгода продлил внешнее управление на обанкротившемся Каспийском заводе листового стекла.

"Кавказский узел" сообщал, что Каспийский завод листового стекла был признан банкротом 2 октября 2015 года. 29 января 2016 года Арбитражный суд Дагестана ввел на заводе процедуру внешнего управления.

Внешнее управление – это процедура, применяемая к должнику в целях восстановления платежеспособности предприятия, целью внешнего управления является финансовое оздоровление предприятия, отмечается на сайте "Единый центр банкротств".

Управляющий Евгения Синякина обратилась в республиканский арбитраж с ходатайством о продлении внешнего управления на заводе. Суд удовлетворил ходатайство, увеличив этот срок еще на шесть месяцев.

Рассмотрение отчета внешнего управляющего назначено на 20 июля, со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Дагестана сообщает сегодня "Интерфакс".

Напомним, строительство Каспийского завода листового стекла возле поселка Тюбе было начато в декабре 2011 года по инициативе бизнесмена Сулеймана Керимова. Предприятие было запущено в декабре 2013 года, оно занималось поставками стекла в Азербайджан.