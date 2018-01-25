"Мемориал" отказался останавливать работу в Дагестане вопреки угрозам

25 января 2018, 15:21

Дагестанское представительство Правозащитного центра "Мемориал" работает в обычном режиме, несмотря на поджог машины и сообщения с угрозами, рассказали сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 22 января в Махачкале был подожжен автомобиль представительства ПЦ "Мемориал", на котором адвокат организации ездил в Чечню по делу главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева, арестованного по обвинению в хранении марихуаны. 23 января сотрудники дагестанского офиса "Мемориала" получили сообщения с угрозами и требованием прекратить работу. В тот же день правозащитники обратились в полицию в связи с угрозами и поджогом машины.

Подожженный автомобиль, который принадлежит водителю, работающему на дагестанское отделение ПЦ "Мемориал", не получил серьезного ущерба и подлежит восстановлению, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член совета Правозащитного центра Олег Орлов.

Он уточнил, что вечером 22 января водитель поставил машину на обычное место, около своего подъезда. Сдан ли автомобиль в автосервис, правозащитник, по его словам, не знает.

Сотрудники дагестанского представительства "Мемориала" в последнее время не жаловались на слежку, подчеркнул Олег Орлов. "Вроде бы слежка не велась. По крайней мере, сотрудникам предписано об этом сообщать, но сообщений не было", - сказал он.

Глава дагестанского отделения "Мемориала" Сиражудин Дациев рассказал сегодня, что слежки за собой не видел и ничего необычного после сообщений с угрозами не заметил.

Офис "Мемориала", по его словам, работает в штатном режиме. "Инцидент на работе "Мемориала" никак не отразился. Работа не останавливалась", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Дациев.

Решение закрыть дагестанский офис ПЦ "Мемориал" или изменить график его работы пока не принято, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" председатель совета Правозащитного центра Александр Черкасов.

Напомним, что 17 января был подожжен офис ПЦ "Мемориал" в Ингушетии. Сгорели компьютеры и мебель, никто из людей не пострадал. 23 января отделение Правозащитного центра в Назрани возобновило работу. "Мемориал" не намерен прекращать работу в республике, подчеркнул Олег Орлов.

Травля правозащитников на Северном Кавказе достигла опасного уровня, констатировал комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс в связи с преследованием Титиева и поджогами в Ингушетии и Дагестане. Он потребовал от властей России добиться прекращения атак на "Мемориал".

У Правозащитного центра "Мемориал" семь собственных представительств, и все они находятся на Северном Кавказе: три в Чечне и еще четыре в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, информирует сайт правозащитного центра.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".