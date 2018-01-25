Активисты одобрили создание правозащитного департамента МВД Грузии

25 января 2018, 11:24

Неправительственные организации предложили включить своих представителей в состав нового департамента МВД Грузии по защите прав людей.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии, по данным международных правозащитных организаций, права женщин регулярно нарушаются. В июле 2016 года участницы акции протеста в Тбилиси призвали власти Грузии подписать Стамбульскую конвенцию - первое европейское соглашение по борьбе с насилием над женщинами и домашним насилием.

Департамент МВД Грузии по защите прав человека, который будет заниматься профилактикой случаев семейного насилия, насилия в отношении женщин и преступлений в отношении несовершеннолетних, создан 11 января и начнет работу в конце февраля, сообщил 23 января на презентации департамента глава ведомства Георгий Гахария.

"В нашей стране все еще остается вызовом семейное насилие и насилие в отношении женщин, насилие, совершенное несовершеннолетними, или насилие в их отношении, насилие по всем видам дискриминации. Тут существуют определенные культурные проблемы, когда пострадавшие затрудняются сотрудничать с правоохранительными и следственными органами", - сказал Гахария на презентации нового департамента, проведенной 23 января.

По его словам, в состав нового департамента МВД войдут 12 сотрудников, среди которых глава департамента и его заместитель. Все сотрудники будут отобраны на конкурсной основе, который уже объявлен, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Результаты данной реформы люди почувствуют уже через полгода", – заверил Георгий Гахария.

Новая структура создана после требований международных организаций и представителей неправительственного сектора уделить отдельное внимание вопросам насилия, пояснила журналистам замглавы МВД Натия Мезвришвили.

Она уточнила, что в компетенцию нового департамента также входит контроль за административным делопроизводством и сотрудничество с государственными органами по защите прав человека, офисом Народного защитника и представителями неправительственного сектора.

Представители неправительственных организаций, присутствовавшие на презентации, предложили включить общественных активистов в состав департамента.

"Мы выражаем готовность к сотрудничеству и открыты для этого процесса. В ближайшее время планируем обратиться в ведомство для проведения индивидуальной встречи, на которой будут рассмотрены все проблемы по этому направлению", - сказал глава НПО "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе.

Полицейские должны уметь оценить ситуацию в каждом случае и предотвратить дальнейшее насилие, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель "Центра демократического развития и гражданского общества" Владимир Божадзе. "Департамент МВД должен, с одной стороны, обеспечить исполнение закона, а с другой - повысить образование и квалификацию полицейских и, что очень важно, он должен быть открытым для коммуникации с гражданским обществом", - отметил Божадзе.

Глава НПО "Сапари" Байя Патарая одобрила появление новой структуры МВД. "Мы проводили акции еще два года назад с требованием создания такого департамента и очень надеемся на его эффективную работу и сотрудничество с НПО", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".