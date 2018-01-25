В Сочи из-за просадки грунта обвалилась дорога

25 января 2018, 06:10

Из-за обвала дороги, ведущей в село Черешня, изменено расписание движения автобусов, пассажирам предложено преодолевать участок обвала пешком.

На улице Владимирской в районе села Черешня Адлерского района Сочи 24 января произошел обвал дороги с частичной просадкой грунта.

Участок дороги не соответствует требованиям по обеспечению безопасности движения, в связи с чем с 25 января движение автобусов по указанной улице будет ограничено, сообщают "Юга.ру" со ссылкой на департамент транспорта и дорог Сочи.

Пассажирам рекомендовано преодолевать участок дороги с обвалом пешком.

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что жители двух улица в селах Черешня и Нижняя Шиловка в Сочи провели сход, на котором подняли вопрос отсутствия воды и газа, заострили внимание на некачественных дорогах и проблемах с освещением улиц.