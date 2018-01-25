370 жителей Вольного аула попросили участки у арендатора земли

25 января 2018, 03:51

Общественная организация «Нальчик за свои права», получившая в аренду 39 гектаров земли после отстранения от торгов организации «Вольный аул», решила предоставлять земельные участки жителям по рекомендациям старейшин и активисток.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября 2017 года глава Нальчика Арсен Алакаев сообщил, что все жители Вольного аула, желающие получить земельные участки, "получат их, но в рамках закона, то есть на торгах". Организация "Вольный аул", несколько лет добивавшаяся предоставления участков жителям, не была допущена к торгам. Аукцион выиграл его единственный участник – другая организация жителей микрорайона, которая, по мнению активистов, была создана для участия в этих торгах.

По данным организатора аукциона, "Вольный аул" не перечислил задаток для участия в торгах и потому не был к ним допущен. По словам замруководителя "Вольного аула" Мурата Кулиева, задаток - 963 500 рублей - был перечислен, но еще до рассмотрения заявок вернулся на счет. Повторно перечислить деньги организация не успела из-за блокировки банковского счета по указанию республиканского управления Минюста, заподозрившего ОО "Вольный аул" в экстремизме. Кабардино-Балкарский правозащитный центр 19 декабря обратился к прокурору республики, назвав необоснованными претензии Минюста к "Вольному аулу".

Общественная организация "Нальчик за свои права" заключила с администрацией Нальчика договор аренды 39 гектаров земли на пять лет и начала собирать документы жителей Вольного аула, нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих получить земельные участки. К процессу распределения участков будут привлечены совет старейшин Вольного аула и местный женсовет, рассказал глава организации Андзор Шадов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Шадова, по каждой заявке на земельный участок готовится пакет документов, а когда все документы будут готовы, старейшины и активистки выступят как "своего рода фильтрующий орган" - они выскажут свое мнение по каждой заявке, чтобы участки получили самые нуждающиеся.

"Для передачи земли избрана форма дачного товарищества, как менее обремененная различными платами, при этом закон позволяет в доме дачного строительства прописаться", - сообщил Шадов, добавив, что дороги в районе нового дачного товарищества будут построены за счет городского бюджета.

Жеребьевка участков, которые уже размежеваны, состоится через две недели. Весной администрация планирует выставить на торги еще один участок площадью в 51 гектар, и организация "Нальчик за свои права" снова будет принимать участие в аукционе, добавил Андзор Шадов.

Организация "Нальчик за свои права" была создана не в противовес "Вольному аулу" и не противопоставляет себя этой организации, заверил один из ее лидеров Тимур Шруков. "Организация собиралась заниматься благотворительностью. У нас были свои проекты", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Шрукова, организация не рассчитывает заработать на проекте передачи земельных участков жителям Вольного аула. В то же время он признал, что это "не совсем социальный проект, а, можно сказать, коммерческий".

Общественная организация "Нальчик за свои права" была создана именно для участия в этом аукционе, заявили ранее главе республики Юрию Кокову активисты "Вольного аула". Они предположили, что власти пытаются поссорить жителей микрорайона друг с другом.

Как писал "Кавказский узел", члены организации "Вольный аул" заявили на собрании 17 января что продолжат борьбу за земельные участки, и высказались в поддержку руководителя Аслана Иритова. На сегодняшний день деятельность организации приостановлена, ее счета заблокированы на основании письма управления Минюста по Кабардино-Балкарии.