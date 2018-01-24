Международный "Мемориал" призвал передать дело Титиева в МВД России

24 января 2018, 13:58

После заявлений Рамзана Кадырова о продажности правозащитников невозможно рассчитывать на объективное расследование чеченскими силовиками дела Оюба Титиева, заявил сегодня Международный "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он утверждает, что наркотики были ему подброшены. Цель уголовного преследования Титиева - дискредитировать его в глазах общественности республики и заставить ПЦ "Мемориал" прекратить работу в Чечне, считают правозащитники.

Адвокат Оюба Титиева, нанятый "Мемориалом", по вызову следователя ездил из Дагестана в Чечню, после чего 22 января его автомобиль был подожжен в Махачкале. 23 января сотрудники ПЦ "Мемориал" в Дагестане получили смс и звонок с угрозами и требованием прекратить работу. Неизвестный мужчина заявил, что поджог машины был предупреждением.

Международный "Мемориал" сегодня обратился к российской и международной общественности с призывом пристально следить и реагировать на дело Титиева, сообщила пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

"Положение Оюба Титиева представляется нам крайне опасным", - говорится в поступившем "Кавказскому узлу" пресс-релизе правозащитного центра.

Необходимо добиваться передачи дела Титиева в Следственный департамент МВД России, поскольку после высказываний главы Чечни в адрес правозащитников "невозможно рассчитывать на добросовестное расследование в Грозном", заявил Международный "Мемориал".

17 января в эфире телеканала "Грозный" был показан сюжет, в котором Рамзан Кадыров назвал правозащитников "врагами народа" и "продажными людьми". По словам Кадырова, он удивляется родственникам правозащитников, которые их не останавливают, добавив "они должны знать, в нашей республике их работа не пройдет".

Также нужно передать материалы проверки по заявлению Титиева о преступлении, совершенном в отношении него правоохранителями, из Следственного управления СКР по Чечне в вышестоящий следственный орган, говорится в обращении правления Международного "Мемориала".

12 января адвокат Оюба Титиева передал в СУ СКР по Чечне его заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности чеченских силовиков, которые, по мнению правозащитника, подбросили ему наркотики.

По словам председателя совета ПЦ "Мемориал" Александра Черкасова, Оюб Титиев в 1990-е годы работал в Чечне школьным учителем физкультуры и одновременно тренером по боксу, а в ПЦ "Мемориал" работает с 2001 года.

Сейчас Титиев содержится в грозненском СИЗО, уточнил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Александр Черкасов.

Апелляционную жалобу Оюба Титиева и его адвоката на арест Верховный суд Чечни рассмотрит 25 января, говорится в сообщении ПЦ "Мемориал", поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Напомним, что 17 января в Ингушетии был подожжен офис ПЦ "Мемориал". Люди не пострадали, но сгорели компьютеры и мебель. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными. "Травля правозащитников на Северном Кавказе достигла опасного уровня", - констатировал 23 января комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс.