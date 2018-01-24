Оюб Титиев. Фото: Марии Шищенковой из архива ПЦ "Мемориал"

24 января 2018, 13:58

Международный "Мемориал" призвал передать дело Титиева в МВД России

После заявлений Рамзана Кадырова о продажности правозащитников невозможно рассчитывать на объективное расследование чеченскими силовиками дела Оюба Титиева, заявил сегодня Международный "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он утверждает, что наркотики были ему подброшены. Цель уголовного преследования Титиева - дискредитировать его в глазах общественности республики и заставить ПЦ "Мемориал" прекратить работу в Чечне, считают правозащитники.

Адвокат Оюба Титиева, нанятый "Мемориалом", по вызову следователя ездил из Дагестана в Чечню, после чего 22 января его автомобиль был подожжен в Махачкале. 23 января сотрудники ПЦ "Мемориал" в Дагестане получили смс и звонок с угрозами и требованием прекратить работу. Неизвестный мужчина заявил, что поджог машины был предупреждением.

Международный "Мемориал" сегодня обратился к российской и международной общественности с призывом пристально следить и реагировать на дело Титиева, сообщила пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

"Положение Оюба Титиева представляется нам крайне опасным", - говорится в поступившем "Кавказскому узлу" пресс-релизе правозащитного центра.

Необходимо добиваться передачи дела Титиева в Следственный департамент МВД России, поскольку после высказываний главы Чечни в адрес правозащитников "невозможно рассчитывать на добросовестное расследование в Грозном", заявил Международный "Мемориал".

17 января в эфире телеканала "Грозный" был показан сюжет, в котором Рамзан Кадыров назвал правозащитников "врагами народа" и "продажными людьми". По словам Кадырова, он удивляется родственникам правозащитников, которые их не останавливают, добавив "они должны знать, в нашей республике их работа не пройдет".

Также нужно передать материалы проверки по заявлению Титиева о преступлении, совершенном в отношении него правоохранителями, из Следственного управления СКР по Чечне в вышестоящий следственный орган, говорится в обращении правления Международного "Мемориала".

12 января адвокат Оюба Титиева передал в СУ СКР по Чечне его заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности чеченских силовиков, которые, по мнению правозащитника, подбросили ему наркотики.

По словам председателя совета ПЦ "Мемориал" Александра Черкасова, Оюб Титиев в 1990-е годы работал в Чечне школьным учителем физкультуры и одновременно тренером по боксу, а в ПЦ "Мемориал" работает с 2001 года.

Сейчас Титиев содержится в грозненском СИЗО, уточнил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Александр Черкасов.

Апелляционную жалобу Оюба Титиева и его адвоката на арест Верховный суд Чечни рассмотрит 25 января, говорится в сообщении ПЦ "Мемориал", поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Напомним, что 17 января в Ингушетии был подожжен офис ПЦ "Мемориал". Люди не пострадали, но сгорели компьютеры и мебель. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными. "Травля правозащитников на Северном Кавказе достигла опасного уровня", - констатировал 23 января комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс.

Примечание:

"Правозащитники назвали подрыв машины Белхароева не связанным с враждой ингушских кланов", "Поджог офиса ПЦ "Мемориал" произошел в Назрани", "Обстрел дома Хазбиева в Ингушетии не был попыткой покушения, считают эксперты".

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 января 2018, 21:28

24 января 2018, 20:23

  • ЕСПЧ запросил у властей Армении информацию о деле Кюрегяна

    Европейский суд по правам человека 23 января направил правительству Армении вопросы по жалобе активиста Айка Кюрегяна, признанного виновным в стрельбе по полицейским и осужденного на девять лет. Вопросы из Евросуда получены и приняты в работу, подтвердили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в Минюсте Армении.

24 января 2018, 20:05

  • Подозреваемый по делу Керимова оставлен под арестом

    Французский суд отказался выпустить из-под стражи швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, которого следствие считает подставным лицом при совершении сделок сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым.

24 января 2018, 19:33

24 января 2018, 19:28

  • Защита «Сасна Црер» обвинила судью и прокуроров в предвзятости

    Адвокаты участников отряда «Сасна Црер» потребовали отвода судьи и прокуроров, которые оскорбляли обвиняемых во время процесса, но суд отклонил эти ходатайства. Суд исполняет политический заказ властей, не давая подсудимым объяснить свои мотивы, уверена защита.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты