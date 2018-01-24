Полицейский в Махачкале заподозрен в мошенничестве

24 января 2018, 07:39

Офицер полиции получил от жителя Махачкалы деньги за обещание помочь избежать административного ареста, считают следователи.

По версии следствия, в июле 2016 года сотрудники ДПС в Махачкале составили протокол в отношении местного жителя, который вел машину, будучи лишенным права на управление транспортом, и передали протокол об административном правонарушении дежурному отдела полиции, сообщила пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

"Дежурный обязан был зарегистрировать материал и направить мировому судье для рассмотрения. Однако подозреваемый с целью хищения денежных средств пригласил правонарушителя и предложил передать ему денежные средства в сумме 20 тысяч рублей, пообещав, что добьется, чтобы в суде к нему не применили в качестве наказания административный арест", - говорится в сообщении, размещенном 23 января на сайте ведомства.

Мужчина усомнился в законности действий капитана полиции, и после получения денег подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками ОРЧ СБ МВД по Дагестану, уточнила пресс-служба управления.

В отношении офицера возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).

"Кавказский узел" писал также, что 24 ноября 2017 года в Махачкале был задержан дознаватель отделения МВД. Он, как предположили следователи, требовал деньги от местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности.