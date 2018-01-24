Активисты в Нальчике потребовали от властей отремонтировать квартиру семье с инвалидом

24 января 2018, 06:35

Семья жительницы Нальчика Татьяны Алхазовой, один из членов которой является инвалидом детства, 17 лет назад взамен прежнего жилья получила от властей квартиру с забитыми фанерой окнами и без отопления. За эти годы семье не удалось добиться помощи в приведении жилья в надлежащее состояние, заявила Алхазова.

По словам Алхазовой, ее семья в 1989 году в связи с необходимостью ремонта дома по улице Гагарина (ныне Идарова) была выселена из квартиры в этом доме в общежитие на улице Бехтерева, а в 2001 году переселена в квартиру дома №3 по улице Шалушкинская.

"Нас поселили в совершенно непригодное жилье, окна были заколочены кусками фанеры с помощью досок крест накрест, как во время войны, не было ни печки, ни кранов, ни санузла. Все это собиралось по миру от добрых людей как помощь и приобреталось на пенсию моей мамы, которая умерла два года назад от онкологии в этом безобразном помещении", - рассказала 23 января корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Алхазова.

По ее словам, при переселении семье не были предоставлены документы на квартиру, а само жилье нуждается в ремонте.

Алхазова сообщила, что неоднократно обращалась в администрацию Нальчика по поводу состояния квартиры, которую неоднократно обследовала комиссия, но копии акта обследования ей предоставлены не были.

Воспользовавшись тем, что у Алхазовых не оказалось никаких документов на выделенное им жилье, люди, представившиеся бывшими хозяевами этой квартиры, потребовали платить им деньги за проживание. В течение нескольких лет Алхахазовы платили им. Когда денег на оплату не было, Татьяна Алхазова получала угрозы. Она рассказала, что обратилась в правоохранительные органы, где ей просто посоветовали не платить этим людям.

После этого ее семья подвергается непрерывным угрозам. В октябре 2017 года на ее брата напали неизвестные и нанесли ножевое ранение в ногу, при этом заявили, что «если они не будут платить, то их всех будут резать».

Активисты требуют от властей помочь Алхазовым отремонтировать квартиру

23 января на портале Change.org была размещена петиция с требованием к властям помочь семье Татьяны Алхазовой, которая проживает с сыном-инвалидом детства и братом.

"Предоставленная Алхазовой квартира на Шалушкинской улице была в запущенном состоянии. Не было межкомнатных дверей, не было сантехники и печки, не было отопления. Окно было заколочено фанерой. С миру по нитке собирали люди помощь Алхазовой и ее семье, чтобы привести квартиру в более или менее приемлемое состояние. Однако и по настоящее время квартира крайне запущена", - пишут авторы петиции, которая, по данным на 06.35 мск 24 января, собрала 10 подписей.

Согласно сообщению, в 2002 году по иску администрации Нальчика суд признал расторгнутым договор найма с Алхазовыми на квартиру №3 по улице Гагарина, 159, где семья жила до 1989 года. При этом сама эта квартира была передана новой собственнице, которая ее впоследствии продала, отмечается в петиции.

Авторы обращения требуют от администрации Нальчика выдать Алхазовым правоустанавливающие документы на квартиру на улице Шалушкинской и помочь семье провести в квартире ремонт, либо переселить семью в другое жилье.

Один из авторов петиции Алла Санникова рассказала "Кавказскому узлу", что является свидетелем того, как Татьяну Алхазову вместе с сыном переселили в квартиру по улице Шалушкинская, 3, которая, по ее словам, "не была пригодна для проживания".

"Отопление было отрезано, не было газовой плиты, не было даже косметического ремонта, санузел был ржавый и разбитый. И так все до сих пор и есть. При этом когда Алхазовы что-то пытаются исправить своими силами, в ЖЭУ им говорят, что квартира им не принадлежит и чтобы они ничего не трогали", - рассказала Санникова.

По ее словам, в 2016 году она и другие члены Нальчикского женсовета выходили с плакатами на площадь в поддержку этой семьи Алхазовых, обращались к главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову, когда он приезжал в Нальчик. Федотов повел активистов в Управление по делам национальностей Кабардино-Балкарии, однако никакого результата после этого визита не последовало, отметила Санникова.

Власти отрицают, что передачи Алхазовым квартиру в запущенном состоянии

Квартира на улице Шалушкинской "была предоставлена Алхазовой в нормальном состоянии, после ремонта", заявила "Кавказскому узлу" сотрудница департамента по учету и распределению жилья администрации Нальчика Людмила Кочкарова.

"До нынешнего состояния ее [квартиру] довели сами хозяева", - сказала чиновница.

Она отметила, что у этой квартиры, кроме Алхазовых, нет других хозяев.

Квартира в доме, где жили Алхазовы до 1989 года, оказалась перепродана

Между тем ремонт в доме по улице Гагарина, из-за которого в 1989 году была переселена семья Алхазовых, так и не был сделан, а сама их бывшая квартира была перепродана.

Новая собственница квартиры в доме по улице Гагарина рассказала "Кавказскому узлу", что получила квартиру, где жили Алхазовы, в порядке очереди, после чего продала ее и купила себе другое жилье.

"Еще в советские времена семью [Алхазовых] переселили в маневренный фонд, чтобы провести в доме ремонт, так как родители Татьяны Алхазовой были участниками войны и имели льготы. Но советская власть закончилась… Дом так и не был отремонтирован", - сказала она.

По ее словам, из дома по улице Гагарина Алхазовы были выписаны по решению суда.