«Красный Октябрь» приступает к строительству системы газоочистки после жалоб волгоградцев

24 января 2018, 04:42

Руководство волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» подписало контракт на строительство системы газоочистки. Комбинат продолжает загрязнять город вредными выбросами, заявили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября 2017 года руководство ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" сообщило, что направило следователю ходатайство о снятии ареста со здания сталеплавильного цеха и акций предприятия. Аресты были наложены в 2016 году постановлениями Тверского и Дорогомиловского судов Москвы после того, как владельцу "Красного Октября" Дмитрию Герасименко было предъявлено обвинение в растрате. В ноябре 2016 года дело было переквалифицировано по статье 159 УК РФ (мошенничество). 7 декабря 2017 года суд в Волгограде отказался снять арест с имущества предприятия.

Владелец предприятия Дмитрий Герасименко был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении кредита ВТБ на 65 млн долларов. По версии следствия, эти деньги, выданные банком в качестве кредита ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь", в 2007-2009 годах были переведены на счета посторонних компаний и похищены. Завод в 2012 году обанкротился, на его основе было создано ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь". Герасименко с декабря 2016 года находится на Кипре, его предполагаемый сообщник Сергей Зацепин остался в России. 2 ноября он заявил, что завод ожидают новые сокращения сотрудников и полная остановка производства. Он обвинил силовиков и контролирующие органы в давлении с целью отъема у него акций комбината.

Контракт на строительство системы газоочистки подписали 23 января гендиректор Волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь" Игорь Сизов и директор по развитию бизнеса ООО «Метпромстрой» Андрей Акимчук на предприятии в присутствии журналистов, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Когда у нас арестовали имущество, мы какое-то время не приступали к строительству газоочистки. Мы обратились в суд, который пояснил нам, что мы можем приступить к строительству, - заявил в ходе пресс-конференции Игорь Сизов.

Кроме того, по словам Сизова, строительство системы газоочистки тормозится из-за того, что «налоговая инспекция вменяет неуплату налогов на сумму более 400 миллионов рублей».

Первое заседание по делу о банкротстве прошло в арбитражном суде Волгоградской области 22 января, инициатором банкротства выступила областная налоговая инспекция, заседание отложено до 29 января, пояснил он.

«До 1 февраля ждем результаты экспертиз по предельно-допустимым выбросам в атмосферу. После этого получения временного разрешения на ПДК мы закроем печь №5 — источник рыжего дыма. Она будет включена вновь после того, как будет установлена газоочистка, что планируется к концу 2018 года. После остановки печи №5 мы будем работать только на одной печи - №6. Мы потеряем в деньгах, поскольку производительность печи №6 меньше, чем печи №5. Если нам не дадут временное разрешение, то картина будет очень печальной — сталеплавильное производство полностью встанет. Тогда придется сокращать порядка 3 тысяч человек», - рассказал гендиректор предприятия.

«В случае банкротства три тысячи человек выйдут на улицу... Производство будет остановлено и запустить его будет сложно. Главную сложность я вижу в том, что мы потом специалистов не найдем. Главное для нас не ущемить и не потерять людей», - заявил после пресс-конференции корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Сизов.

Сизов предложил создать общественный совет по наблюдению за строительством системы газоочистки.

Гендиректор предприятия также сообщил, что в предприятие будет закрыто в течение месяца на время проведения матчей чемпионата мира по футболу.

Напомним, что 2 декабря 2010 года ФИФА приняла решение провести чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Ряд матчей пройдет в Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде, где ведется активная подготовка к чемпионату.

"На сегодня в стадии завершения разработка проекта нормативов допустимых выбросов в атмосферу, которая является основой разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. К 1 февраля предприятие получит проект и будет проходить все стадии согласования и утверждения — в Санэпидназоре и Роспотребнадзоре, затем представит пакет документов в управление Росприроднадзора для получения разрешения», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" начальник лаборатории охраны окружающей среды ВМК Татьяна Головченко.

Предприятие обращалось в Краснооктябрьский районный суд за разъяснениями судебного акта, обязавшего построить систему газоочистки в условиях ареста имущества предприятия, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор по правовым вопросам ВМК Дмитрий Кучерявый.

«Суд указал в определении, что препятствий для данных работ нет», - сказал он. Однако, по его словам, на сегодняшний день счета предприятия арестованы.

Гендиректор предприятия Игорь Сизов ушел от ответа на заданный в ходе пресс-конференции журналистами вопрос о том, каким образом будут оплачиваться счета по подписанному контракту.

«Будем решать. Мы живем в стране, где чудеса могут быть каждый день. Несмотря на арестованные счета, мы получаем зарплату и аванс», - сказал он.

По словам Сизова, «экономические и производственные показатели на сегодняшний день не упали».

Он также отказался также назвать стоимость контракта, отметив, что это «больше миллиона рублей».

Сокращения на предприятии связаны с модернизацией производства

«В последнее время на предприятии были минимальные сокращения», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель профкома ВМК Сергей Белоусов.

Директор по персоналу и социальным вопросам предприятия Людмила Кузнецова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что в 2017 году было сокращено «порядка 20 человек».

«Массовых сокращений у нас не было и не будет в ближайшее время. Сейчас есть небольшие сокращения в пределах 40 человек. Сокращения в основном связаны с тем, что идет модернизация производства. Не требуется уже такое количество персонала для обслуживания оборудования», - сказала она.

При этом она уточнила, что всего на предприятии работают 3776 человек.

Жалобы на выбросы с "Красного Октября" поступают постоянно

На исполнении в прокуратуре находится судебное решение об обязании ВМК построить систему газоочистки, которое вступило в законную силу 30 июня 2017 года, рассказал на пресс-конференции старший помощник прокурора Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры Николай Костенко.

«Красный Октябрь» неоднократно обращался за отсрочкой исполнения решения. В настоящий момент мы добиваемся, чтобы это решение было выполнено. Сейчас мы как раз видим исполнение этого судебного решения. Количество жалоб граждан на завод «Красный Октябрь» не становится меньше. Это стабильно несколько десятков обращений в месяц. Замечаний к предприятию масса. У нас на исполнении находится еще четыре судебных решения в отношении "Красного Октября". За последние три-четыре года предприятие ни одного решения не исполнило», - сообщил он.

Жалобы в администрацию на выбросы с «Красного Октября» "идут постоянно", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Краснооктбрьского района Волгограда Иван Дронов.

Жители Волгограда продолжают жаловаться на рыжий дым над предприятием

«Иногда дымит чуть ли не ежедневно. Иногда дыма нет. Я наблюдаю за выбросами ежедневно, когда еду на работу. Я лично никуда на выбросы не жаловался. Дело в том, что этой ситуации уже не один десяток лет. Мои родители куда только не жаловались. Теперь жаловаться бесполезно, потому что результаты этих жалоб налицо. То есть результатов никаких нет. «Красный Октябрь» продолжает загрязнять город», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель улицы Штеменко Краснооктябрьского района Волгограда Андрей Шевцов.

Житель Волгограда Иван Никитин заявил корреспонденту, что «практически ежедневно» наблюдает выбросы с предприятия.

«Волгоград без рыжего дыма с «Красного Октября» уже не будет Волгоградом. Мы срослись с этими выбросами, им уже очень много лет. И измениться ситуация может разве только чудом», - сказал он.

Председатель Волгоградского регионального экологического центра Виктор Чапуркин выразил сомнение в том, что система газоочистки действительно будет построена на меткомбинате.

"Совершенно не понятно, кто будет платить за строительство газоочистки. Денег не будет — и никто ничего строить не будет. Вопрос газоочистки стоит не первый год. Давно ясно, что надо что-то делать, но ничего не делалось, потому что не было денег»", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".