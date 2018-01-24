Родители ейских школьников рассказали о давлении на детей из-за игр эрудитов

24 января 2018, 01:22

Директора школ угрожают старшеклассникам в Ейске несдачей ЕГЭ из-за участия в интеллектуальных играх "Что? Где? Когда?", организованных оппозиционным муниципальным депутатом Александром Коровайным. Педагоги вызывают родителей в школу, говоря о политической опасности игр, рассказали матери школьников.

Как писал "Кавказский узел", депутат совета Ейского района Александр Коровайный заявил, что администрация города запретила предоставлять помещения для игры "Что? Где? Когда?" по причине его оппозиционных взглядов.

Информацию о попытках сорвать проведение игр "Что? Где? Когда?" в Ейске подтвердил депутат районного совета Александр Батуринец. По его словам, несколько команд из местных школ отказались участвовать в игре. "Свой уход они объяснили тем, что им по телефону из школ пригрозили не дать медали", - написал Батуринец на своей странице в социальной сети "Одноклассники".

Александр Коровайный: проблемы с играми начались после победы на выборах

Депутат районного совета, замглавы регионального отделения партии "Яблоко" Александр Коровайный сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что он организовывал и проводил в Ейске интеллектуальные игры в течение последних десяти лет, а последние шесть лет является членом партии "Яблоко". По словам Коровайного, для организации игр "Что? Где? Когда?" он создал молодежный интеллектуальный клуб "Камелот", который все десять лет сотрудничал с управлениями образования и молодежной политики, а также с представителями других партий, в том числе "Единой России".

Как утверждает Коровайный, репрессии в отношении него начались после его победы на сентябрьских муниципальных выборах, когда он стал депутатом районного совета. "Нет работы, я не могу устроиться по специальности, педагогом в школу", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

В ноябре 2017 года Коровайный, по его словам, начал сталкиваться с проблемами при согласовании игр с управлением образования, из-за чего две игры пришлось отменить. "Мы пытались согласовать проведение игр и в ноябре, и в декабре - в начале недели соглашались, к концу отказывали. Тогда решили провести турнир самостоятельно", - рассказал депутат.

Игра 21 января должна была состояться в одном из городских кафе, но в последний день администрация заведения отказала в аренде зала без объяснения причин, напомнил Коровайный. "Офис "Яблока" маленький, но нам помогли коммунисты, пустили к себе. Там было холодновато, но мы грелись горячим чаем", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти решили подмять под себя организацию игр

Депутат отметил, что в последней игре 21 января приняли участие 12 команд, хотя раньше их число доходило до 26. "Детям в школах запретили участвовать. Одна из команд покинула игру, потому что классная руководительница позвонила и пригрозила, что у них будут проблемы с получением золотых медалей", - сообщил Коровайный, добавив, что всех школьников-участников игры снимали на камеру сотрудники управления образования.

Он отметил, что предлагал управлению образования разные варианты сотрудничества, но власти решили взять проведение интеллектуальных игр под свой контроль. "Я предложил, чтобы интеллектуальный клуб "Камелот" без меня сотрудничал с администрацией, организовывал игры, предлагал ведущего и члена жюри, который знает правила, но они отказались. Мне в управлении образования сказали, что я критикую власть, поэтому мне нельзя доверять детей. Советуют переходить в "Единую Россию", говорят, что тогда у меня не будет проблем. Сначала вообще хотели все закрыть, а потом сказали, что будут сами проводить", - рассказал депутат.

За организацию и проведение интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" в Ейском районе будет отвечать созданная в декабре 2017 года муниципальная лига, ее краевые турниры проводятся под эгидой регионального Минобразования, говорится в сообщении на сайте администрации Ейского района Кубани от 23 января.

Очередной этап игры пройдет в марте 2018 года. Победители игр получат от администрации Ейского района грамоты, которые обеспечат им дополнительные баллы при поступлении в учебные заведения, отмечается в сообщении администрации.

Начальник управления образования Ейского района Татьяна Кудинова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее ведомство не имеет никакого отношения к играм, которые организует депутат районного совета Александр Коровайный. Ситуацию вокруг запрета игры "Что? Где? Когда?" она прокомментировать отказалась, сославшись на то, что занимает свой пост только две недели.

21 января члены интеллектуального клуба приняли участие в заочном международном синхронном турнире "Азовский бриз". В нем участвовали 114 клубов из 16 стран. "Наш ейский клуб подготовил вопросы для игры, их отправили всем участникам по электронной почте. Знатоки в разных странах отвечали на них", - рассказал Александр Коровайный, который рассчитывает провести следующую игру через две недели. По информации депутата, среди сотрудников управления образования нет специалистов по проведению интеллектуальных игр.

Жительницы Ейска рассказали о давлении на детей

Жительница Ейска Мария подтвердила, что классная руководительница сына "настоятельно не рекомендовала принимать участие в игре", прошедшей 21 января. По словам женщины, ее сын, который в этом году заканчивает школу, участвовал в играх с седьмого класса.

"Мы давно знаем Александра Коровайного, он никогда не ведет никаких политических разговоров с детьми. Он их заразил этой игрой, и дети изменились, они стали читать, интересоваться. Мой Лешка даже в библиотеку записался", - сообщила Мария корреспонденту "Кавказского узла".

Звонок классного руководителя вызвал у нее недоумение. "Я прямо спросила, что случилось, ведь мы столько лет участвуем. Она прямо сказала, что Коровайный - предатель и агитирует наших детей голосовать за Навального. Какая глупость, я сама отправила сына на игру", - рассказала мать школьника.

На следующий день после игры, 22 января, Марии снова позвонила классный руководитель сына и сообщила, что ее вызывают к директору. "Я отказалась идти, сославшись на занятость. Мне пригрозили, что если еще раз мой сын примет участие в этих играх, то не сдаст ЕГЭ", - сказала женщина.

Другая жительница Ейска, Валентина рассказала, что ее сын-одиннадцатиклассник готовился к игре несколько месяцев, но отказался от участия, так как накануне игры администрация школы пригрозила "испортить ему оценки".

"Он принял решение отказаться от участия, поскольку идет на золотую медаль. Он мучился, чувствовал себя предателем. Не мог понять, почему запрещено участвовать", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Валентины, на следующий день после игры директор школы вызвал всех ее участников к себе и запугивал детей, говоря, что они не получат хорошие аттестаты. "Устроили репрессии в отношении детей, они ничего не понимают, находятся в стрессе. Нас тоже запугивают, что дети школу не закончат", - сказала она.

Юрист: родители должны обратиться к правоохранителям

Действия властей и руководство школ следует расценивать как давление, родители школьников должны обратиться в правоохранительные органы, сообщила юрист компании "Консалтинг партнер" Наталья Баянова корреспонденту "Кавказского узла".

"Эти действия однозначно незаконны. Я считаю, что прокуратура должна провести проверку по факту использования служебного положения - никаких законных оснований у администрации запретить проводить игру Коровайному нет", - считает юрист.

Баянова обратила внимание, что у Коровайного есть диплом педагога, что позволяет ему свободно работать с детьми.

"Я считаю, что родители должны и обязаны сообщить в правоохранительные органы о фактах давления на их детей. Из-за того, что власти хотят отомстить человеку, который честно выиграл выборы и может влиять на решения некогда "карманного" районного совета, страдают дети", - заявила Баянова.

С новостями о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа можно ознакомиться на специальной тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".