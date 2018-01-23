Гезяль Байрамлы приговорена к трем годам тюрьмы

23 января 2018, 18:37

Суд сегодня приговорил к трем годам лишения свободы зампреда партии Народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы по обвинению в контрабанде. Представитель партии Нуреддин Мамедли и правозащитник Самир Казымлы указали на политические мотивы обвинения.

Как сообщал "Кавказский узел", на суде по делу зампреда партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезяль Байрамлы 13 декабря прокурор огласил обвинительный акт. Сама Байрамлы 4 января назвала свой арест местью властей. Сегодня судебное следствие завершилось и прокурор попросил для Гезяль Байрамлы четыре года тюрьмы. Защита оппозиционерки просила оправдать ее, а сама Байрамлы назвала уголовное дело и обвинение политически мотивированными.

Гезяль Байрамлы была задержана 25 мая при возвращении из Грузии и арестована по обвинению в контрабанде. По версии азербайджанских пограничников, у активистки при себе были незадекларированные 12 тысяч долларов. Байрамлы отвергла обвинения.

Оглашение приговора Гезяль Байрамлы завершилось в Газахском районном суде (расположен в 460 км к западу от Баку) около 18.15 (17.15 мск), суд назначил ей три года лишения свободы, сообщил адвокат Байрамлы Эльчин Садыгов корреспонденту «Кавказского узла».

«Абсолютно далекий от права вердикт, вынесенный на основе ложного обвинения и ложных показаний. При этом версия обвинения лишена всякой логики - 12 тысяч долларов Байрамлы могла бы пронести через границу вполне легально, задекларировав их, за это даже не требовалось платить пошлину», - заявил Садыгов.

Адвокат отметил, что Байрамлы, несмотря на проблемы со здоровьем, сохраняет бодрость духа - оппозиционерка, по его словам, встретила приговор с ироничной усмешкой, а сторонники проводили ее аплодисментами поддержки. Защита намерена обжаловать приговор.

«Гезяль Байрамлы - очередная невинная жертва, попавшая в жернова репрессивной машины. Сегодняшний приговор войдет в историю азербайджанского правосудия как одно из самых позорных событий - власти переходят все красные линии, бросая в тюрьмы даже женщин», - сказал глава Высшего меджлиса ПНФА Нуреддин Мамедли, комментируя приговор Байрамлы корреспонденту «Кавказского узла».

Мамедли убежден, что Байрамлы арестовали «за организационную работу в партии и подготовку протестных акций». «Приговор Байрамлы – это показатель жесткой позиции власти по отношению к нашей партии. В тюрьмах содержатся десть активистов ПНФА, включая другого зампреда партии Фуада Гахраманлы, советника председателя партии Мамеда Ибрагима, члена президиума Асифа Юсифли. Это цена, которую наша партия платит за то, что находится в авангарде борьбы за демократию», - отметил политик.

Гезяль Байрамлы включена в список политзаключенных Азербайджана, составленный Центром защиты политзаключенных, в который входит 161 человек.

Политические мотивы в деле Байрамлы очевидны, уверен координатор Альянса защиты политических свобод Самир Казымлы.

«Она еще до своего ареста подвергалась задержаниям и административным арестам, вызовам в полицию, телефонным угрозам с открытых номеров. Байрамлы, несмотря на ее проблемы со здоровьем и перенесенные хирургические операции, до суда содержали под стражей, это также дает основания говорить о предвзятости к ней», - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Казымлы, реальные сроки по обвинению в контрабанде в Азербайджане получают только обвиняемые по политическим мотивам. "Ранее по обвинению в контрабанде был осужден бывший управделами президента Азербайджана Акиф Мурадвердиев, в его деле также были политические мотивы", - напомнил он.

12 января суд в Азербайджане приговорил похищенного из Тбилиси журналиста Афгана Мухтарлы к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. В защиту журналиста выступили власти США, Евросоюза и представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

В Газахском районном суде подтвердили, что Гезяль Байрамлы осуждена на три года лишения свободы. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".