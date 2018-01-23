Первенство по греко-римской борьбе в Москве. Фото: Пресс-служба департамента спорта и туризма Москвы http://www.mgfso.ru/pervenstvo-moskvy-po-greko-rimskoy-borbe-2

23 января 2018, 17:59

Борцы из Кабардино-Балкарии завоевали пять медалей на турнире в Москве

Три юниора из Кабардино-Балкарии награждены золотыми и два бронзовыми медалями на первенстве по греко-римской борьбе в Москве.

По данным департамента спорта и туризма Москвы, в весе до 60 кг победителем стал Омар Будаев, в весе до 71 кг - Кантемир Шамурзаев, а Ауес Гонибов стал лучшим в весовой категории до 80 кг. Нодар Созаев (42 кг) и Тамерлан Темерчиев (60 кг) стали бронзовыми призерами турнира.

Все медалисты станут участниками первенства России, которое состоится в Ингушетии в начале февраля, со ссылкой на столичный департамент передает РИА "Кабардино-Балкария".

Первенство Москвы по греко-римской борьбе для юношей до 18 лет завершилось сегодня в спорткомплексе "Олимпийская деревня – 80". В нем участвовали юниоры 1994-1996 годов рождения, говорится на сайте департамента спорта и туризма Москвы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 ноября 2017 года спортсмен из Кабардино-Балкарии Кантемир Магомедов стал победителем на всероссийском турнире по греко-римской борьбе. 

Примечание:

"Школьники из Нальчика стали призерами чемпионата Европы по тхэквондо", "Тяжелоатлеты из России, Армении и Азербайджана отстранены от соревнований", "Борец из Северной Осетии завоевал "бронзу" на чемпионате мира".

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