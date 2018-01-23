Махмуд Тлехас. © Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

23 января 2018, 17:30

Депутаты избрали Махмуда Тлехаса мэром Адыгейска

Совет народных депутатов Адыгейска сегодня единогласно избрал главой города Махмуда Тлехаса, исполнявшего до этого обязанности мэра.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший министр экономического развития и торговли республики Махмуд Тлехас стал исполняющим обязанности мэра Адыгейска 11 декабря 2017 года, после досрочной отставки мэра Нальбия Гатагу.

После оглашения итогов голосования Махмуд Тлехаз принял присягу и получил удостоверение главы муниципального образования «Город Адыгейск».

Присутствовавший на церемонии глава Адыгеи Мурат Кумпилов назвал итоги голосования депутатов свидетельством высокого доверия к Махмуду Тлехасу. Перед главой города поставлена задача вывести Адыгейск "на качественно новый уровень развития" путем разрешения проблем ЖКХ, привлечения инвестиций и развития малого предпринимательства, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Адыгейска.

"Кавказский узел" писал, что с 2010 по 2017 год Махмуд Тлехас возглавлял министерство экономического развития и торговли Адыгеи. Прежний глава второго по величине города республики Нальбий Гатагу занимал пост мэра с сентября 2014 года, а в декабре сложил полномочия по собственному желанию.

Примечание:

"В Адыгее суд признал незаконным увольнение Тхаркахова из университета", "В Майкопе Трудовая партия России потребовала ужесточения уголовного наказания за коррупцию", "В Майкопе завершилось голосование на выборах главы города".

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