Депутаты избрали Махмуда Тлехаса мэром Адыгейска

23 января 2018, 17:30

Совет народных депутатов Адыгейска сегодня единогласно избрал главой города Махмуда Тлехаса, исполнявшего до этого обязанности мэра.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший министр экономического развития и торговли республики Махмуд Тлехас стал исполняющим обязанности мэра Адыгейска 11 декабря 2017 года, после досрочной отставки мэра Нальбия Гатагу.



После оглашения итогов голосования Махмуд Тлехаз принял присягу и получил удостоверение главы муниципального образования «Город Адыгейск».

Присутствовавший на церемонии глава Адыгеи Мурат Кумпилов назвал итоги голосования депутатов свидетельством высокого доверия к Махмуду Тлехасу. Перед главой города поставлена задача вывести Адыгейск "на качественно новый уровень развития" путем разрешения проблем ЖКХ, привлечения инвестиций и развития малого предпринимательства, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Адыгейска.

"Кавказский узел" писал, что с 2010 по 2017 год Махмуд Тлехас возглавлял министерство экономического развития и торговли Адыгеи. Прежний глава второго по величине города республики Нальбий Гатагу занимал пост мэра с сентября 2014 года, а в декабре сложил полномочия по собственному желанию.