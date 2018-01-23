Власти решили выделить средства на достройку дома дольщиков в Волжском

23 января 2018, 15:08

Региональные власти выделили 60 млн рублей на возобновление строительства одного из домов ООО "Ахтубаситипарк" в Волжском. Дольщики надеются, что смогут въехать в свои квартиры до конца года.

Как писал "Кавказский узел", 221 семья, по данным дольщиков, ждет свои квартиры от ООО "Ахтубаситипарк", причем люди должны были получить жилье еще два года назад. В сентябре 2017 года дольщики компании дважды проводили митинги в Волгограде и Волжском, требуя от властей найти инвестора для завершения строительства двух многоквартирных домов. В октябре 2017 года они провели серию одиночных пикетов в Волжском, однако, по их словам, чиновники игнорировали акции. 21 января около 80 дольщиков компании "Ахтубаситипарк" провели митинг в Волжском, чиновники пригласили их на совещание.

На достройку одного из проблемных домов в Волжском нашлись деньги

Областные власти приняли решение выделить 60 миллионов рублей на продолжение строительства объекта, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" замруководителя областной инспекции Госстройнадзора Роман Касьянов.

"22 января губернатор дал поручение о выделении волгоградскому фонду жилья и ипотеки 60 млн рублей на реализацию мероприятий по завершению строительства проблемных объектов, - сказал Роман Касьянов. - Все те предложения, материалы, информация, которые давались добросовестным застройщикам Волгоградской области и других регионов, не дали результатов, и застройщики не изъявили желания заходить сюда, в том числе за инвестиционно привлекательные земельные участки, которые мы предлагаем застройщикам. Поэтому разработан новый механизм с возможностью финансирования из областного бюджета".

Деньги из областного бюджета будут выделены на выкуп квартир для государственных нужд и последующей передаче их отдельным категориям граждан, говорится в сообщении на сайте администрации области от 22 января о выездном заседании расширенной рабочей группы под председательством заместителя губернатора области Валентины Гречины, занимающейся решением проблем ООО "Ахтубаситипарк". Этот долгострой назван одним из самых проблемных в регионе.

"Мы ставим для себя задачу, преодолев все сложности, достроить первый дом до декабря этого года", - приводятся в сообщении слова Валентины Гречины.

Дольщики надеются на выполнение обещания властями

В заседании расширенной рабочей группы областного правительства в администрации Волжского 22 января приняла участие инициативная группа дольщиков из девяти человек, сообщила одна из дольщиц ООО "Ахтубаситипарк" Дарья Сейкина.

"Власти впервые предложили нам конкретный алгоритм действий, который нас устраивает, - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Дарья Сейкина. - Власти выделяют 60 млн рублей по программе приобретения квартир для детей-сирот, которые будут приобретаться в нашем жилом комплексе. Таким образом убивают двух зайцев сразу - приобретают квартиры для детей-сирот, и появляются деньги для достройки первого дома".

По словам дольщицы, уже найдена подрядная организация, которая согласна приступить к достройке первого дома.

"Нам надо будет заменить конкурсного управляющего. Давно зрело недовольство бездействием нынешнего конкурсного управляющего, в конце декабря дольщики подавали заявление в арбитражный суд о его устранении. 31 января должен будет состояться суд по этому поводу. Есть уже другая кандидатура, которая всех устраивает. Если все пойдет по плану, на собрании дольщиков примут нового конкурсного управляющего, который будет работать с подрядной организацией. Планируется, что в таком случае строительные работы начнутся летом, и в первом квартале 2018 года первый дом будет сдан", - рассказала Дарья Сейкина.

Другая дольщица ООО "Ахтубаситипарк" Эльвира Дикарева отметила, что в декабре 2017 года власти общались с дольщиками и обещали, что подрядчик зайдет в марте. "Сегодня прозвучала немного другая дата - это лето. Я буду рада, когда зайду в свою квартиру, закрою дверь и сяду на свой диван. Свою квартиру я купила в октябре 2015 года. Третий год я плачу ипотеку по 11 тысяч в месяц", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Эльвира Дикарева.

60 миллионов рублей пойдут на дом, который построен на 68 процентов

Дом, на который власти выделили деньги, достроен на 68 процентов, сообщил в интервью корреспонденту "Кавказского узла" Роман Касьянов.

Он отметил, что строительство объекта ООО "Ахтубаситипарк" было начато в октябре 2013 года, а в июне 2016 года приостановлено. "Были привлечены средства от 234 дольщиков, заключено 215 договоров долевого участия. Начато строительство первого и второго дома, строительство третьего дома еще не начато. Первый дом построен на 68 процентов, второй - на 22", - рассказал Касьянов.

По его словам, введение в строй домов должно было состояться в четвертом квартале 2015-2016 годов. "В отношении застройщика ООО "Ахтубаситипарк" введено конкурсное производство, - рассказал Роман Касьянов. - Инспекция Госстройнадзора выявила нецелевое использование средств, материалы были направлены в прокуратуру, возбуждены уголовные дела в отношении директоров застройщика".

По словам Касьянова, администрация области и Госстройнадзор оказывают дольщикам содействие, в том числе при взаимодействии со страховыми организациями - подготовка исковых заявлений, юридическая консультация, консультация в рамках дела о банкротстве.